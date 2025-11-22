Magda Tarnowska zyskała rozpoznawalność po wygranej w „Tańcu z Gwiazdami”, partnerując Mikołajowi Bagińskiemu. Teraz na jaw wyszło wstrząsające przeżycie tancerki. Została napadnięta. Zrozpaczona, błagała o pomoc.

Kim jest Magda Tarnowska?

Magdalena Tarnowska ma 27 lat i jest zawodową tancerką specjalizującą się przede wszystkim w stylach latynoamerykańskich. Posiada najwyższą możliwą klasę taneczną – międzynarodową „S”. W trakcie swojej kariery wielokrotnie stawała na podium. Zdobywała mistrzostwo Polski w kategoriach młodzieżowych, a w rywalizacji dorosłych „Latin” wytańczyła tytuł wicemistrzowski. Pochodzi z Lublina, choć od pewnego czasu mieszka w Warszawie. Jej rodzice i brat wciąż żyją w rodzinnych stronach.

Studiowała psychologię na Akademii WSEI, jednak to taniec stał się jej główną drogą zawodową i pasją. W świecie medialnym pojawiła się dzięki udziałowi w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie pełni zarówno rolę tancerki, jak i trenerki.

W programie zadebiutowała wiosną 2025 roku, w 16. edycji, tańcząc z aktorem Michałem Barczakiem. Duet dotarł do etapu tuż przed ćwierćfinałem, kończąc rywalizację na 6. miejscu. W kolejnej, 17. edycji, jej partnerem był influencer Mikołaj „Bagi” Bagiński — razem wywalczyli triumf i zdobyli kryształową kulę. Po jednym z występów zaczęły krążyć plotki o rzekomym romansie Magdy i Bagiego, wywołane zmysłowym tangiem oraz niespodziewanym pocałunkiem.

Magda po wygraniu show wzięła udział w szczerym wywiadzie. Okazuje się, że ma za sobą mrożące krew w żyłach chwile.

Magda Tarnowska została zaatakowana

Magdalena Tarnowska, która dopiero co sięgnęła po zwycięstwo w najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”, w rozmowie z prowadzącym podcastu „Fomo” zdecydowała się odsłonić kulisy dramatycznego zdarzenia z pewnego wieczoru. Zamiast spokojnie wrócić do domu, znalazła się w sytuacji pełnej przemocy i realnego zagrożenia.

Jej opowieść zaczyna się zupełnie zwyczajnie. Jak wspomina, podeszła do furtki i zaczęła wpisywać kod, zupełnie nie spodziewając się, że za chwilę wydarzy się coś tak przerażającego.

Wpisałam zły kod. Odwróciłam się i bardzo szybkim krokiem mężczyzna taki bardzo dla mnie wysoki, ja jestem raczej niska, podszedł i myślałam, że chce wpisać kod albo kliknąć, żebyśmy mogli wejść przez bramkę — wspomina.

W następnej chwili wydarzyło się coś, czego nie mogła przewidzieć.

On mnie powalił. Gdzieś tam widziałam też drugiego. I była sytuacja, że już wtedy całe życie przed oczami, bo oni jeszcze mówili, że „idziesz z nami” — mówi.

Tarnowska przeżyła chwilę grozy

W dalszej cześci Tarnowska podzieliła się szczegółami dramatycznego zajścia.

Krzyczałam „pali się”, bo mi mama zawsze powtarzała, że nie krzycz „pomocy”, bo ludzie się boją pomagać — wyjaśnia.

Otwarcie mówi, że przeżyła to bardzo boleśnie.

Ukradli mi auto. Wtedy ukradli mi cały dorobek. Tak jak mówiłam, ja wtedy nie miałam pieniędzy. Jakby totalnie po prostu nie stać mnie było na wiele rzeczy — mówi.

Sprawcy nigdy nie zostali znalezieni, ani ukarani.

Moje auto zostało spalone, zostało znalezione, spalone doszczętnie w innym mieście. No i to była sytuacja, do tej pory myślę, że nie przepracowana do końca przeze mnie — wyznaje uczestniczka „TzG”.

