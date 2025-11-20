Finał „Tańca z gwiazdami” miał być świętem, a tymczasem przerodził się w jedną z największych dram ostatnich sezonów. Zwycięstwo Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego podzieliło widzów i wywołało gorącą dyskusję o tym, czy program wciąż jest konkursem tańca, czy pojedynkiem popularności. W momencie, gdy emocje zaczęły sięgać zenitu, odezwała się osoba, która dotychczas milczała – jego mama.

Afera po finale „Tańca z Gwiazdami”

Tegoroczny finał jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami” zapamiętamy na długo. Mikołaj „Bagi” Bagiński – influencer i gwiazda TikToka położył ręce na Kryształowej Kuli oraz zgarnął 200 tys. zł nagrody. Choć publiczność oszalała z radości, w sieci momentalnie wybuchła burza.

W komentarzach zaczęto wytykać, że tanecznie Bagi wypadł słabiej od rywali, a jego zwycięstwo to wyłącznie efekt gigantycznej mobilizacji młodych fanów. Pojawiły się nawet głosy, że „to koniec programu w tej formule” i że liczy się już tylko medialny zasięg, a nie talent.

Karolina Korwin Piotrowska o wygranej Bagiego

Do dyskusji włączyła się Karolina Korwin Piotrowska, która bardzo ostro skomentowała reakcje części branży. W swoim stylu nie gryzła się w język. Dziennikarka wytknęła, że wielu uczestników potrafi godzinami zabiegać o lajki, współprace i przychylność mediów, ale gdy wygra ktoś, kto realnie ma ogromną społeczność, nagle zaczyna się moralizowanie.

Wiecie, ja nie oglądam regularnej telewizji, od dawna już, TzG od lat nie, ale zorientowałam się w tej „dramie” i bawi mnie do rozpuku. Dorośli ludzie, świadomie i z rozmysłem, poszli do programu tv, w którym chodzi o kasę/popularność/szum medialny/nauczenie się paru kroków tańca- niepotrzebne skreślić. Program wygrał młody chłopak, influencer- a co w tym złego???, bo, uwaga, głosowali na niego jego fani, do tego z Tik Toka. No fuj. Jak tak można.

Jury skwaszone, zamiast zamknąć buzię i przełknąć- sorry, wam tam płacą za granie w tej szopce, uśmiechanie się ładne i nie udawajmy, że tam chodzi o taniec, ok?

Jej komentarz natychmiast odbił się szerokim echem. I właśnie wtedy wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał.