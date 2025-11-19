Finał Tańca z gwiazdami przyniósł nie tylko wielkie emocje i zwycięstwo Mikołaja Bagiego Bagińskiego, ale też… kolejną falę plotek o jego relacji z taneczną partnerką, Magdaleną Tarnowską. Wszystko przez jeden, bardzo wymowny gest influencera, który widzowie odczytali jako coś więcej niż tylko koleżeńską sympatię.

Bagi znów zaskoczył fanów

24-letni influencer zwyciężył w programie, zdobywając Kryształową Kulę i 200 tys. zł nagrody. Niemal od razu ogłosił, że całą kwotę przeznacza na cel charytatywny. Jak podkreślił, decyzja dojrzewała w nim od dawna, a finał utwierdził go, że to właściwy krok.



Od początku sezonu widzowie obserwowali, jak świetnie dogaduje się z Magdaleną Tarnowską. Razem tworzyli zgrany duet nie tylko na parkiecie i regularnie publikowali vlogi, nagrania z prób i TikToki, w których widać było ich chemię i wypracowane porozumienie. To sprawiło, że internet szybko zaczął plotkować o rzekomym romansie.

Gest, który podsycił plotki

Jeszcze przed zakończeniem programu Bagi podarował Magdalenie wyjątkowy prezent, a dokładnie bransoletkę z grawerem przygotowaną specjalnie na pamiątkę ich wspólnej tanecznej przygody.

Influencer podkreślił, że to symbol ciężkiej pracy, emocji i niezapomnianych chwil, które razem przeżyli. Nagranie z wręczenia bransoletki trafiło do sieci i natychmiast wywołało lawinę komentarzy.

Choć oboje konsekwentnie zaprzeczają, jakoby łączyło ich coś więcej niż przyjaźń i zawodowa współpraca, internauci mają swoje teorie. A ten jeden gest, zamiast uciszyć spekulacje, ponownie podsycił tylko plotki o ich relacji.