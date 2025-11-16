Nawigacja

Paulina Biernat była uwielbianą tancerką „TzG”. Mówili, że jest żoną Terrazzino. Jak dziś wygląda?

Paulina Biernat fot. AKPA
Autor Hanna Kuchlin

Paulina Biernat dała się zapamiętać jako jedna z najbardziej charyzmatycznych tancerek „Tańca z gwiazdami”. Jak wygląda obecnie i czy rzeczywiście jest żoną Stefano Terrazzino?\

Paulina Biernat: kariera

Paulina Biernat to polska tancerka towarzyska, psycholog oraz certyfikowany coach. Z tańcem związana jest od dzieciństwa – treningi rozpoczęła, gdy miała około 9 lat. W trakcie swojej kariery osiągnęła najwyższą klasę taneczną „S” w tańcach latynoamerykańskich. Jej zainteresowania od zawsze wykraczały jednak poza sam taniec. Ukończyła studia psychologiczne, m.in. na Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, zdobywając wykształcenie pozwalające jej połączyć wiedzę o emocjach z doświadczeniem artystycznym.

Paulina Biernat w „Tańcu z Gwiazdami”

Paulina Biernat wielokrotnie występowała w programie „Taniec z Gwiazdami”, zarówno w edycjach emitowanych na TVN, jak i później na Polsacie.

W pierwszych sezonach programu tańczyła m.in. z Arturem Barcisiem. W kolejnych edycjach stworzyła parę z Michałem Szpakiem, z którym zyskała dużą popularność i zdecydowanie zapisała się w pamięci widzów. Po przeniesieniu programu na Polsat partnerowała kilku uczestnikom, wśród których byli Jacek Lenartowicz, Tomasz Zimoch oraz Daniel Kuczaj.

Po krótkiej przerwie wróciła do programu w siódmej edycji Polsatu. W sezonie 2017 występowała z Tomaszem Zimo­chem, jednak para odpadła przed finałem. W wywiadach tancerka wielokrotnie opowiadała o ogromnym wysiłku, jaki towarzyszył przygotowaniom – intensywne, wielogodzinne treningi często pozostawały niewidoczne dla widzów, choć stanowiły kluczowy element pracy nad każdym występem.

W 2019 roku Paulina doznała poważnej kontuzji, która zmusiła ją do przerwy od tańca i wpłynęła na dalsze decyzje zawodowe. W programie znana była również z bardzo ciepłych relacji z partnerami, m.in. z Danielem Kuczajem, z którym nawiązała bliską przyjaźń.

Czym zajmuje się obecnie Paulina Biernat?

Po latach intensywnej kariery tanecznej Paulina Biernat rozwinęła działalność w nowych kierunkach, wykorzystując połączenie wykształcenia psychologicznego i wieloletnich doświadczeń scenicznych.

Obecnie pracuje jako dyplomowany coach oraz psycholog. Prowadzi indywidualne sesje rozwojowe, podczas których pomaga klientom lepiej poznać siebie, zrozumieć emocje, ustalić życiowe wartości i wprowadzać korzystne zmiany. Często podkreśla, że jej celem jest wspieranie ludzi w tym, by „więcej czuli i pełniej żyli”.

Aktywnie angażuje się w prowadzenie warsztatów, wykładów i wydarzeń motywacyjnych. Jej działania skupiają się na świadomym stylu życia, emocjonalnej równowadze i pracy z ciałem. Jej wieloletnie doświadczenie telewizyjne pomaga jej w pełnieniu roli prelegentki i prowadzącej.

W swojej karierze prowadziła również programy telewizyjne, m.in. „Para do poprawy” w „Dzień Dobry TVN”, a także projekt internetowy „Inspired.by”. Tworzy treści, w których łączy taniec, psychologię i coaching, kierując je do osób poszukujących wsparcia w rozwoju osobistym.

Choć jej kariera była pełna sukcesów, Paulina mierzyła się także z trudnymi momentami. Wspomniana kontuzja z 2019 roku zmusiła ją do zwolnienia tempa i przemyślenia zawodowych priorytetów. W jej życiu ogromnym przeżyciem była również śmierć mamy, którą wspominała jako osobę niezwykle dla niej ważną. To wydarzenie skłoniło ją do jeszcze głębszej refleksji nad życiem, emocjami i duchowością.

Czy Paulina Biernat i Stefano Terrazzino wzięli ślub?

Media i tabloidy wielokrotnie pisały o bliskiej relacji Pauliny Biernat i Stefano Terrazzino. Ich świetne porozumienie na parkiecie oraz częste wspólne wystąpienia sprawiały, że wiele osób myliło tę relację z romantycznym związkiem. Oboje jednak podkreślali, że łączyła ich przyjaźń oraz profesjonalna współpraca taneczna, a nie relacja partnerska.

Pojawiające się w 2016 roku doniesienia o ich rzekomych zaręczynach były jedynie plotką. Nigdy nie potwierdzili ani związku, ani planów małżeńskich.

