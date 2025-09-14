times-dark
Kozaczek
Emocjonujące 20 lat „Tańca z Gwiazdami”! Oto WSZYSCY zwycięzcy kryształowej kuli

To oni przeszli metamorfozę od amatorów do mistrzów parkietu.

Agnieszka Kaczorowska Jan Kliment Natalia Szroeder Stefano Terrazzino Taniec Z Gwiazdami
/ 14.09.2025 /
Aurora
taniec380 źródło AKPA

Olivier Janiak i Kamila Kajak

„Taniec z Gwiazdami” od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce, gromadząc przed telewizorami miliony widzów. Program zadebiutował w 2005 roku na antenie TVN, a od 2014 roku emitowany jest w Polsacie pod nazwą „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”.

taniec_final24 źródło AKPA

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel

W każdym sezonie gwiazdy wraz z profesjonalnymi tancerzami walczą o Kryształową Kulę, prezentując swoje umiejętności i przechodząc niezwykłą taneczną metamorfozę.

scena z: Aneta Piotrowska, Rafa≥ MroczekSK: , fot. Niemiec/AKPA źródło AKPA

Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska

Pierwszą zwycięską parą byli Olivier Janiak i Kamila Kajak, a po nich triumfowali m.in. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska, czy Anna Mucha i Rafał Maserak. Każda edycja przynosiła nowe emocje, a widzowie niejednokrotnie decydowali o losach faworytów, nagradzając charyzmę i osobowość równie mocno jak technikę taneczną.

scena z: Kinga Rusin, Stefano TerrazzinoSK: , , , , , , fot. Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Kinga Rusin i Stefano Terrazzino

Co ciekawe, w historii programu nie tylko gwiazdy, ale i zawodowi tancerze stali się jego prawdziwymi bohaterami. Stefano Terrazzino kilkukrotnie sięgnął po Kryształową Kulę.

taniec_final44 źródło AKPA

Krzysztof Tyniec i Kamila Kajak

Rafał Maserak również wielokrotnie meldował się w finałach i wygrał m.in. w parze z Anną Muchą i Julią Kamińską.

scena z: £ukasz Czarnecki, Anna GuzikSK: , , fot. Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Anna Guzik i Łukasz Czarnecki

W ostatnich latach błyszczy także Jacek Jeschke, który ma już na koncie kilka zwycięstw, m.in. z Anną Karczmarczyk, Anitą Sokołowską i Marią Jeleniewską.

scena z: Magdalena Walach, Cezary Olszewski SK: , , fot. Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Magdalena Walach i Cezary Olszewski

Jan Kliment także może pochwalić się pokaźną kolekcją kryształowych kul.

tzg669 źródło AKPA

Agata Kulesza i Stefano Terrazzino

Przed nami kolejna edycja show. Kto tym razem zdobędzie kryształową kulę i zostanie zwycięzcą show?

tzg1016 źródło AKPA

Dorota Gardias i Andrej Mosejcuk
akpa20091129_tzg_final_jk_9269 źródło AKPA

Anna Mucha i Rafał Maserak
akpa20100613_tzg_final_jk_3459 źródło AKPA

Julia Kamińska i Rafał Maserak
akpa20101128_tzg_final_xii_jk_1950 źródło AKPA

Monika Pyrek i Robert Rowiński
scena z: Kacper Kuszewski, Anna G≈Çogowska, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Kacper Kuszewski i Anna Głogowska
akpa20140523_tzgdg_6306 źródło AKPA

Aneta Zając i Stefano Terrazzino
akpa20140919_tzg_5739 źródło AKPA

Agnieszka Sienkiewicz i Stefano Terrazzino
akpa20150515_tzg10_1920 źródło AKPA

Krzysztof Wieszczek i Agnieszka Kaczorowska
akpa20151106_tzg92__g8a5150 źródło AKPA

Ewelina Lisowska i Tomasz Barański
scena z: Jacek Jeschke, Anna Karczmarczyk, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Anna Karczmarczyk i Jacek Jeschke
scena z: Robert Wabich, Hanna Żudziewicz, SK:, , fot. Baranowski/AKPA źródło AKPA

Robert Wabich i Hanna Żudziewicz
scena z: Natalia Szroeder, Jan Kliment, SK:, , fot. Baranowski Michał/AKPA źródło AKPA

Natalia Szroeder i Jan Kliment
akpa20180511_final_tzg_mb_87173 źródło AKPA

Beata Tadla i Jan Kliment
scena z: Joanna Mazur, Jan Kliment, SK:, , fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Joanna Mazur i Jan Kliment
scena z: Janja Lesar, Damian Kordas, SK:, , fot. Baranowski Michał/AKPA źródło AKPA

Damian Kordas i Janja Lesar
scena z: Michał Bartkiewicz, Edyta Zając, SK:, , fot. Baranowski Michał/AKPA źródło AKPA

Edyta Zając i Michał Bartkiewicz
scena z: Hanna Żudziewicz, Piotr Mróz, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz
scena z: Robert Rowiński, Ilona Krawczyńska, SK:, , fot. Podlewski/AKPA źródło AKPA

Ilona Krawczyńska i Robert Rowiński
scena z: Anita Sokołowska, Jacek Jeschke, SK:, , fot. Piętka Mieszko/AKPA źródło AKPA

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke
akpa20241110_tzg9_mp_1107 źródło AKPA

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz
Fot. Piętka Mieszko/AKPA

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke
KOMENTARZE
Anonim | 14 września 2025 Odpowiedz

