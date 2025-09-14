Emocjonujące 20 lat „Tańca z Gwiazdami”! Oto WSZYSCY zwycięzcy kryształowej kuli
To oni przeszli metamorfozę od amatorów do mistrzów parkietu.
„Taniec z Gwiazdami” od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce, gromadząc przed telewizorami miliony widzów. Program zadebiutował w 2005 roku na antenie TVN, a od 2014 roku emitowany jest w Polsacie pod nazwą „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”.
W każdym sezonie gwiazdy wraz z profesjonalnymi tancerzami walczą o Kryształową Kulę, prezentując swoje umiejętności i przechodząc niezwykłą taneczną metamorfozę.
Pierwszą zwycięską parą byli Olivier Janiak i Kamila Kajak, a po nich triumfowali m.in. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, Rafał Mroczek i Aneta Piotrowska, czy Anna Mucha i Rafał Maserak. Każda edycja przynosiła nowe emocje, a widzowie niejednokrotnie decydowali o losach faworytów, nagradzając charyzmę i osobowość równie mocno jak technikę taneczną.
Co ciekawe, w historii programu nie tylko gwiazdy, ale i zawodowi tancerze stali się jego prawdziwymi bohaterami. Stefano Terrazzino kilkukrotnie sięgnął po Kryształową Kulę.
Rafał Maserak również wielokrotnie meldował się w finałach i wygrał m.in. w parze z Anną Muchą i Julią Kamińską.
W ostatnich latach błyszczy także Jacek Jeschke, który ma już na koncie kilka zwycięstw, m.in. z Anną Karczmarczyk, Anitą Sokołowską i Marią Jeleniewską.
Jan Kliment także może pochwalić się pokaźną kolekcją kryształowych kul.
Przed nami kolejna edycja show. Kto tym razem zdobędzie kryształową kulę i zostanie zwycięzcą show?
