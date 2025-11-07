Paulina Krupińska to znana osobowość medialna i jedna z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Teraz celebrytka pochwaliła w sieci spektakularną metamorfozą. Tak odważna jeszcze nie była!

Paulina Krupińska szokuje metamorfozą

Paulina Krupińska-Karpiel to jedna z najpopularniejszych modelek i prezenterek w Polsce. Warto wspomnieć, że jej kariera w show-biznesie nabrała tempa w 2012 r., kiedy została Miss Polonią. Rok później reprezentowała także Polskę w konkursie Miss Universe. Obecnie Paulina sprawdza się w roli prowadzącej w programie „Dzień dobry TVN”. To właśnie tytuł i sukcesy w konkursie piękności otworzyły jej drogę do pracy w mediach i telewizji.

W życiu prywatnym natomiast Paulina jest żoną muzyka Sebastiana Karpiela-Bułecki, znanego z zespołu Zakopower. Para po czterech lata związku stanęła na ślubnym kobiercu i pobrała się w 2018 roku. Ceremonia odbyła się w Tatrach wśród najbliższych. Poza tym modelka i artysta doczekali się dwójki dzieci i dziś wspólnie wychowują córkę Antoninę i syna Jędrzeja.

Prezenterka poza pracą w telewizji jest również bardzo aktywna w social mediach. Tam często dzieli się nie tylko kulisami życia zawodowego, ale i również prywatnego. Tym razem na Instagramowym profilu Krupińska pojawiło się coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Modelka zaskoczyła spektakularną metamorfozą włosów. Po dawnej brunetce nie ma już ani śladu. Zamiast tego, rozpromieniona i pełna wdzięku blondynka

W życiu trzeba być odważnym 🫣😎 Co sądzicie o tej metamorfozie? – napisała Krupińska na Instagramie.

Obserwatorzy Pauliny, ale również znane osoby z show-biznesu od razu ruszyły z lawiną komentarzy. Większość jest zachwycona jej wielką zmianą, choć niektórzy nie dowierzają i spekulują, że to może być peruka.

„Piękna w każdym wcieleniu, ale jest Wow 😮❤️”

„Omg!!! Ale to tak naprawdę? To nie peruka?! BOSKO!!!!”

„Rzadko kiedy podoba mi się taka metamorfoza z brunetki na blondynkę, a tutaj jest to strzał w dziesiątkę”

„Wooow niceeeee dla mnie mega!”

„Myślę, że to peruka ☺️ Ale ładnemu we wszystkim ładnie! ❤️🙌🔥”

Jak wam się podoba?