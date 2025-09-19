Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka tworzą jedną z najpiękniejszych par polskiego show-biznesu. Para wzięła ślub 26 lipca 2018 roku. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci: córkę Antoninę, która urodziła się 27 lipca 2015 roku i syna Jędrzeja, który przyszedł na świat 15 maja 2017 roku. Małżeństwo nie upublicznia wizerunku dzieci w mediach społecznościowych. Ponadto do tej pory nie kupili im telefonów komórkowych! Paulina Krupińska zdradziła powód tej decyzji…

Paulina Krupińska w rozmowie z serwisem tvn.pl zdradziła, że jest przeciwniczką korzystania z telefonów komórkowych przez małe dzieci. Sama zapewniła, że jako matka stara się odpowiedzialnie wychowywać swoje pociechy, a w ich domu nie ma miejsca na częste korzystanie ze smartfonów:

Oczywiście, że ostrzegam i też świadomie patrzę na to, co one oglądają, jakie treści chłoną. Moje dzieci nie mają jeszcze swoich telefonów, mimo że mają 10-8 lat. Część rówieśników już te telefony posiada i może się sama po tej przestrzeni internetowej poruszać — podsumowała Paulina Krupińska.

