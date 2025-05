Piotr Adamczyk przeszedł długą drogę – od roli Jana Pawła II po figurkę Marvela z własną twarzą. Ale za blaskiem reflektorów kryje się coś więcej. Aktor właśnie zdobył się na szczere wyznanie – o ADHD, terapii i… nienawiści do samego siebie.

Piotr Adamczyk o diagnozie i chorobie żony: „Zamiast latać gdzieś na wakacje, to latamy na te sympozja”

Piotr Adamczyk o swojej największej walce: „Nienawidzę siebie, bo nie umiem dokończyć…”

W najnowszym odcinku „WojewódzkiKędzierskiPodcast” Piotr Adamczyk zaskoczył wszystkich szczerością. Jak zdradził, zdiagnozowano u niego ADHD.

Ten moment, kiedy zrozumiałem, że prawdopodobnie żyję z ADHD, był dla mnie wytłumaczeniem wielu rzeczy. Nienawidzę siebie, bo nie umiem dokończyć jakiejś rzeczy – wyznał bez ogródek.

Aktor mówi, że zmaga się z brakiem koncentracji i impulsywnością, ale też zauważył, że jego „hiper skupienie” przydaje się w pracy aktora. – „To akurat się przydaje w pracy filmowej. A później – wracam pięćdziesiąt razy do domu, bo zapomniałem jakichś rzeczy” – mówi z rozbrajającą szczerością. Na terapię zdecydował się m.in. dzięki żonie, Karolinie Szymczak, która otwarcie mówi o swojej walce z endometriozą.

Piotr Adamczyk to jeden z nielicznych Polaków, którzy zrobili karierę w Hollywood. Występował m.in. w serialach „Night Sky” oraz „Hawkeye”, gdzie zagrał u boku Sissy Spacek.

Sissy mnie chwaliła, a ja miałem w głowie: ‚,Pewnie źle gram i chce mnie podbudować’’. Bardzo musiałem walczyć ze złymi myślami. – dodał.

Na planie amerykańskim musiał uczyć się… nie przepraszać. – „U nas każdy przeprasza za bycie sobą. A tam: ‚Nie przepraszaj! To oni są dla ciebie„– wspomina.

Choć Polacy wyobrażają sobie, że praca w Hollywood to finansowa bajka, aktor szybko sprowadza nas na ziemię. – „Spełnianie amerykańskich marzeń to duża inwestycja. Gwiazdy zarabiają krocie, ale to tylko gwiazdy” – tłumaczy. Sam nie narzeka, ale jak mówi – jego „osobistym Oscarem” nie są zera na koncie, tylko… figurka Marvela z własną podobizną.

Dla Adamczyka ważniejsze od słowa „kariera” jest „droga zawodowa”. – „Bardzo powoli wchodziłem po szczebelkach. I może dobrze” – stwierdził. Jego najnowszy przystanek? Serial „Langer” na SkyShowtime, gdzie gra brutalnego detektywa na podstawie powieści Remigiusza Mroza.