Piotr Adamczyk był teraz gościem w wywiadzie Andrzeja Sołtysika dla „Świata Gwiazd”. Aktor poruszył wiele kwestii, w tym otworzył się na temat choroby swojej żony. Jak się okazuje, diagnoza zmieniła ich życie i teraz zdradził, z czym muszą się mierzyć.

Piotr Adamczyk to jeden z najpopularniejszych, polskich aktorów, który ma na swoim koncie masę znakomitych ról filmowych, jak i serialowych. Prywatnie jest mężem 19 lat młodszej aktorki – Karoliny Szymczak. Para jest małżeństwem od 2019 roku, jednak do tej pory nie doczekali się dzieci.

Teraz w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem aktor zdobył się na szczere wyznanie i opowiedział o problemach zdrowotnych swojej żony. Jak sam mówi, diagnoza endometriozy, której szukała aż 13 lat, była dla nich z jednej strony ulgą, bo wreszcie dowiedzieli się, z czym mają do czynienia, a z drugiej strony przykrą informacją, bo jest to nieuleczalna choroba.

To często jest podłoże genetyczne po prostu. (…) Karolina, moja żona nie wiedziała, że jest na to chora, po prostu cierpiała bardzo i szukaliśmy przyczyn przez kilka lat, kiedy była ze mną, a ona sama szukała przyczyn bólu jeszcze wcześniej. (…) Często kobiety chore na endometriozę mają ogromną traumę związaną z tym, że rodzina nie wierzy im w ten ból, że uważają je za hipochondryczki, histeryczki i tak dalej, tego typu piętno. To boli podwójnie, bo to boli też psychicznie – tłumaczył Adamczyk.

Aktor wraz z żoną jakiś czas temu wyjechali nawet na leczenie do Stanów Zjednoczonych, bo w Polsce nie ma aż tylu możliwości w tym zakresie. Adamczyk przyznał, że choroba żony wymaga zagranicznych konsultacji i leczenia, co w ich przypadku jest zamiennikiem wakacyjnych wyjazdów.

Tam zaczęliśmy od szerzenia wiedzy. To były wywiady z różnego rodzaju specjalistami, bo endometrioza zbiera w ogóle wielu fachowców z różnych dziedzin, ponieważ jak mówimy o tym kleju, który, że tak powiem, atakuje i skleja różne organy, no to specjaliści od różnych organów też biorą udział w leczeniu kobiety chorej na tę chorobę. (…) My zamiast latać gdzieś na wakacje, to latamy na te sympozja – wyznał aktor.