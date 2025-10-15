Piotr Adamczyk wygadał się na temat „Tańca z Gwiazdami”. Wystąpi w nowej edycji?!
Aktor w rozmowie z Kozaczkiem uchylił rąbka tajemnicy...
Piotr Adamczyk pojawił się niedawno na premierze komedii „Seks dla opornych”, w której zagrał jedną z głównych ról. Wystąpił w produkcji razem z Iloną Ostrowską i Heleną Englert. Aktor znalazł chwilę dla redakcji Kozaczka, gdzie odpowiedział na serię pytań naszego reportera. Jedno z nich dotyczyło popularności programu „Taniec z Gwiazdami”. Czy aktor wystąpi w przyszłej edycji tanecznego show Polsatu?
Piotr Adamczyk zdradził, czy w końcu wystąpi w „Tańcu z Gwiazdami”. Padła szczera odpowiedź!
Piotr Adamczyk należy do małego grona gwiazd, które nigdy nie wzięły udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Oprócz niego na parkiecie formatu Polsatu nie zatańczyli nigdy: Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak, Michał Czarnecki, czy też Małgorzata Kożuchowska oraz Doda.
Aktor w rozmowie z Kozaczkiem zdradził, że wystarczą mu krótkie występy taneczne w filmach i nie potrzebuje mierzyć się z innymi uczestnikami na parkiecie programu rozrywkowego:
Mam taką scenę w „Seksie dla opornych”, gdzie tańczę, więc nic straconego. Jeżeli ktoś mnie nie widział w „Tańcu z Gwiazdami”, to może zobaczyć w „Seksie dla opornych” — podsumował krótko Piotr Adamczyk.
Nie wszystkie gwiazdy show-biznesu mają ochotę tańczyć przed kamerami i mierzyć się z czasami bezlitosnymi uwagami Iwony Pavlović. Przed jury w składzie” Rafał Maserak, Tomasz Wygoda, Ewa Kasprzyk i Iwona Pavlović nigdy nie stanęli: Doda, Urszula oraz Joanna Kołaczkowska.
Urszula w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że nigdy nie czuła się na siłach, żeby wystąpić w tego typu show, ale podziwia Basię Bursztynowicz, która na to się zdecydowała.
Doda z kolei brak udziału w „Tańcu z Gwiazdami” tłumaczyła chorobą kręgosłupa, która nie pozwoliłaby jej na wykonywanie skomplikowanych figur tanecznych. Oprócz tego podkreśliła także, że woli tańczyć solo, a jeśli już tańczy w parze, to tylko z mężczyzną swojego życia.
Kto wie, może wkrótce niektóre gwiazdy polskiego show-biznesu zmienią zdanie i pojawią się w przyszłej edycji „Tańca z Gwiazdami”…