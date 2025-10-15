Piotr Adamczyk wygadał się na temat "Tańca z Gwiazdami". Wystąpi w nowej edycji?!

Piotr Adamczyk pojawił się niedawno na premierze komedii „Seks dla opornych”, w której zagrał jedną z głównych ról. Wystąpił w produkcji razem z Iloną Ostrowską i Heleną Englert. Aktor znalazł chwilę dla redakcji Kozaczka, gdzie odpowiedział na serię pytań naszego reportera. Jedno z nich dotyczyło popularności programu „Taniec z Gwiazdami”. Czy aktor wystąpi w przyszłej edycji tanecznego show Polsatu?

Piotr Adamczyk należy do małego grona gwiazd, które nigdy nie wzięły udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Oprócz niego na parkiecie formatu Polsatu nie zatańczyli nigdy: Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak, Michał Czarnecki, czy też Małgorzata Kożuchowska oraz Doda.

Aktor w rozmowie z Kozaczkiem zdradził, że wystarczą mu krótkie występy taneczne w filmach i nie potrzebuje mierzyć się z innymi uczestnikami na parkiecie programu rozrywkowego:

Mam taką scenę w „Seksie dla opornych”, gdzie tańczę, więc nic straconego. Jeżeli ktoś mnie nie widział w „Tańcu z Gwiazdami”, to może zobaczyć w „Seksie dla opornych” — podsumował krótko Piotr Adamczyk.

