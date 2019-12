Pippa Middleton (36 l.), młodsza siostra księżnej Kate, we wrześniu tego roku skończyła 36 lat. Ale choć jest o rok młodsza, Pippa wygląda na bardziej zmęczoną – czyżby nie miała czasu dla siebie?

Pippa Middleton opowiada o TERAPII swojego synka

Siostra Kate w 2018 roku urodziła syna. To jej pierwsze dziecko, owoc związku Pippy z Jamesem Matthews. Pippa, która zdobyła gruntowne wykształcenie (dostała dyplom z literatury angielskiej na Uniwersytecie w Edynburgu), pracuje jako dziennikarka, nie musi jednak chodzić do pracy każdego dnia i przesiadywać w redakcji wiele godzin. Z jej pozycją i dochodami może sobie pozwolić na pracę „od czasu do czasu”.

Na pewno większość dnia zajmuje jej dbanie o synka i prowadzenie domu. Ma zatem mniej obciążeń, niż jej starsza siostra, Kate.

Pippa Middleton jest WŚCIEKŁA na księżną Meghan

Mimo to Pippa wygląda poważniej – wydaje się, że jest zmęczona i nie znajduje zbyt wiele czasu dla siebie. Zabiegana Kate najwyrażniej może liczyć na fachową pomoc ze strony swego personelu i kilka dodatkowych godzin w spa czy u kosmetyczki.

Zobaczcie najnowsze fotki Pippy zrobione podczas spaceru z dzieckiem.

Zmęczona Pippa Middleton spaceruje z wózkiem; ostatnia noc chyba była nieprzespana (ZDJĘCIA)