Aleksandra Waligórska reprezentantka konkursów miss poinformowała właśnie w social mediach, że trafiła do szpitala. Modelka podzieliła się historią po trudnych przeżyciach z zatrzymaniem akcji serca.

Miss Polski 2024 wybrana! Co wiemy na temat laureatki konkursu?

Aleksandra Waligórska zachwyciła jury konkursu Miss Polonia 2024 i zajęła miejsce w ścisłej czołówce, a następnie miała okazję reprezentować Polskę na prestiżowym konkursie Miss Grand 2024. Dziewczyna poinformowała teraz na swoim Instagramie, że ledwo uszła z życiem i opowiedziała o tragicznych doświadczeniach, jakie ją spotkały akurat w drodze do pracy.

Szłam na sesję zdjęciową w pełnym makijażu w pełnych włosach i przewróciłam się na przystanku. Moje serce przestało działać. Dostałam pomoc jakiegoś obcego mężczyzny, który wykonał masaż serca i uratował mi życie, zadzwonił po karetkę. Do końca życia będę wdzięczna. (…) To wydarzenie dało mi dużo do myślenia, jak ja sobie to wszystko planowałam. To, tamto. Tak naprawdę w jednej sekundzie to się może skończyć. Ja już byłam gotowa robić zdjęcia, a moje serce po prostu przestało działać – mówiła miss na nagraniu.