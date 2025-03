Izabela Macudzińska podzieliła się na swoim Instagramie dość osobistym i niepokojącym wyznaniem na temat swojego stanu zdrowia. Teraz już nie ma wątpliwości, dlaczego aktywność celebrytki w mediach spadła w ostatnim czasie.

Izabela Macudzińska to projektantka mody, osobowość telewizyjna i influencerka, która popularność zdobyła dzięki udziałowi w telewizyjnych show. Rozpoznawalność i sympatię widzów zyskała dzięki programowi „Królowe życia”. Później wystąpiła również w innych formatach stacji TTV takich jak: „Diabelnie Boskie” czy „99 – gra o wszystko”. Poza tym aktywnie działa w social mediach, a na Instagramie zebrała już niemal 600 tys. obserwatorów.

Choć mogłoby się wydawać, że życie Izabeli Macudzińskiej usłane jest różami, to niestety nie zawsze tak bywa. Teraz celebrytka zdobyła się na szczere wyznanie i poinformowała w social mediach, że od jakiegoś czasu mierzy się z trudnym okresem, który zafundowała jej choroba.

Ostatni okres był dla mnie bardzo ciężki, zaczęłam doceniać to, jak ważne jest zdrowie. Jak jego nie ma, nie jesteśmy w stanie nic zrobić dalej. Dochodzę do siebie to już 3 tydzień. Nie jest łatwo choćby z tego względu, że problemy z oddychaniem, osłabienie, nie polepszają się tak, jak bym chciała, a natłok pracy obowiązków, zobowiązań jest wielki. Przeprowadzka w nowe miejsce, do tego praca nad obecną kolekcją oraz inne sprawy, o których na razie nie mogę zdradzać, ale dowiecie się wkrótce. Tyle się dzieje, że brak czasu na sen, a co dopiero na chorowanie – napisała Macudzińska na swoim Instagramie.