Natalia Lewandowska w 2019 roku zdobyła tytuł wicemiss Warmii i Mazur, zachwycając swoją urodą i osobowością. Jak się okazuje, olsztynianka trafiła kilka dni temu do szpitala, a jej stan zdrowia dramatycznie się pogorszył. Teraz walczy o zdrowie i samodzielne funkcjonowanie.

Stan zdrowia Natalii Lewandowskiej, utytułowanej wicemiss Warmii i Mazur i mamy 4-letniego synka nagle z dnia na dzień uległ pogorszeniu. Kobieta początkowo podejrzewała, że ma grypę, jednak była to błędna diagnoza. Jak się okazało 27-latka cierpi na rzadkie schorzenie zespół Guillaina-Barrego, które atakuje nerwy chorego.

TYLKO U NAS! Choroba dojechała Maję Hyży: „Podupadłam PSYCHICZNIE…”

Początkowe objawy, które doskwierały byłej miss był to: ból pleców i nóg, światłowstręt, a później już ból całego ciała i przykurcze. Kiedy wyszła na ulicę, nagle upadła i trafiła do szpitala. Wtedy jeszcze poruszała się samodzielnie, ale zaraz szybko ciało odmówiło posłuszeństwa.

Natalka kilka dni leżała na neurologii, po czym dostała zapaści. Została przeniesiona na OIOM i jest zaintubowana, dodatkowo przeszła zapalenie płuc, jest pod respiratorem. Teraz ma oczyszczane osocze, trzeba czekać. W tej chorobie najważniejszy jest czas. Czeka nas powolny proces powrotu do zdrowia, jest delikatna poprawa, jest świadoma i przytomna, ale nie może mówić – informowała mama Natalii w rozmowie z „Faktem”.

Akop Szostak ciężko ZACHOROWAŁ. Długo bał się mówić głośno o CHOROBIE

Teraz mama dziewczyny przekazała kolejne informacje, dotyczące jej stanu zdrowia. Była miss, obecnie leży pod respiratorem na Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej i ma spore problemy z mową i oddychaniem.

Doszło do zaburzeń połykania i problemów z oddychaniem, ze względu na niską hemoglobinę wczoraj przetoczono krew córce. Natalia nadal jest pod respiratorem, ma rurkę tracheotomijną i nie oddycha samodzielnie. Słabiutko porusza ustami i staramy się odczytać, co do nas mówi. Tak wygląda nasza komunikacja – przekazała mama Natalii w rozmowie z „Faktem”.