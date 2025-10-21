Paweł „Popek” Mikołajuw w najnowszym wywiadzie postanowił zdradzić kulisy swojego udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Jego szczere wyznania o tym, co działo się za kulisami show, są wstrząsające. Dlaczego zdecydował się na udział w programie i co takiego wydarzyło się przed finałem?

Szokujące wyznanie Popka! Co działo się za kulisami „TzG”?

Paweł „Popek” Mikołajuw, który w 2018 roku zajął trzecie miejsce w „Tańcu z Gwiazdami”, postanowił po latach zdradzić szokujące kulisy swojego udziału w programie. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim raper opowiedział o prawdziwych powodach, dla których zdecydował się stanąć na parkiecie, oraz o tym, co działo się za kulisami show.

Jak się okazuje, Popek nie zdecydował się na udział w „Tańcu z Gwiazdami” dla sławy czy pieniędzy. Prawdziwy powód okazał się zaskakująco osobisty.

Chciałem przekonać do siebie jedną starszą kobietę i dla niej tam poszedłem. To była mama mojego ochroniarza, która za każdym razem, gdy on wychodził z domu, mówiła: „Synku, ty nie jedź z nim. Pójdziecie do piekła wszyscy! Pójdziecie siedzieć’” – wyznał raper.

Dodał, że kobieta uważała go za „diabła w ludzkiej skórze” ze względu na jego liczne modyfikacje ciała. To właśnie te słowa miały go skłonić do zmiany wizerunku i udziału w programie.

Najbardziej wstrząsające są jednak wyznania rapera dotyczące jego stanu podczas nagrań.

W tym finałowym odcinku… już tak się nachlałem w kiblu, nawąchałem tych substancji, że Janja na kolanach klęczała i błagała: „Paweł, wyłaź” – wspominał Popek.

Gdy Kuba Wojewódzki zapytał wprost, czy podczas odcinków na żywo był pod wpływem alkoholu, raper bez wahania potwierdził. „Czyli jest szansa, że jakbyś był nieporobiony, to byś odpadł wcześniej?” – dopytywał prowadzący, na co Popek ponownie przytaknął.

Raper przyznał również, że taniec był dla niego źródłem ogromnego stresu i emocjonalnego wyczerpania. „Raz, gdzieś w połowie programu, oczywiście na ciężkim kacu, w butach do łaciny, poszedłem do ubikacji, usiadłem po turecku na kiblu i płakałem jak blondynka, którą mąż zostawił. Taniec złamał mi serce” – powiedział szczerze.

Mimo tych trudnych doświadczeń Popek docenił pewne aspekty udziału w programie. Przyznał, że nawiązał przyjaźń z Krzysztofem Ibiszem, z którym dobrze dogadywał się na planie.

Czy te szokujące wyznania zmienią postrzeganie udziału celebrytów w programach rozrywkowych? Jak produkcja „Tańca z Gwiazdami” zareaguje na te rewelacje? Fani z pewnością będą teraz inaczej patrzeć na taneczne poczynania rapera sprzed lat.