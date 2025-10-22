Gdy przed rokiem ujawniono nagrania, na których Popek w okrutny sposób znęcał się nad zwierzętami, wydawało się, że to koniec jego kariery w mediach głównego nurtu. Sprawą zajęła się prokuratura i organizacje prozwierzęce, a raper został wydalony z federacji Gromda. Wówczas przepraszał, tłumacząc swoje zachowanie wpływem alkoholu i narkotyków.

Jednak zapowiedź zniknięcia z mediów okazała się krótkotrwała. Popek wrócił i to ze zdwojoną siłą. Jego obecność na jubileuszu „Tańca z Gwiazdami” wywołała falę oburzenia. Kolejnym krokiem były występy w programach telewizyjnych, gdzie zamiast wyrażać skruchę, snuje kolejne kontrowersyjne opowieści.

Popek o niechlubnej przeszłości Karola Nawrockiego: „Słyszałem, że się kiedyś napi**** i to równo”

Prawdziwy szok wywołał jednak jego występ w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, a później w programie TVN. To tam, przed kamerami, „pochwalił się” skalą swojego narkotykowego nałogu.

Wydałem 17 milionów na kokainę – wypalił bez cienia zażenowania.

Choć w tej samej wypowiedzi przestrzegał przed braniem narkotyków, nazywając je „turbo syfem” i przyznając, że to „zła droga”, sama kwota działa na wyobraźnię. W kontekście jego przeszłości takie publiczne wyznanie brzmi jak cyniczny pokaz siły, a nie szczera przestroga.

Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni wcześnie Popek pojawił się w podcaście WojewódzkiKędzierski, gdzie z kolei zdradził szokujące aspekty swojego udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Jego opowieść o tym, co działo się za kulisami show, jest co najmniej niepokojąca.

Raper wyjawił, że do programu nie szedł dla sławy, ale by… przekonać do siebie matkę swojego ochroniarza, która uważała go za „diabła w ludzkiej skórze”. Najbardziej wstrząsające są jednak szczegóły jego stanu podczas nagrań. Przyznał, że w finałowym odcinku był pod wpływem alkoholu i narkotyków.

W tym finałowym odcinku… już tak się nachlałem w kiblu, nawąchałem tych substancji, że Janja na kolanach klęczała i błagała: „Paweł, wyłaź” – wspominał.

Na pytanie Wojewódzkiego, czy podczas odcinków na żywo był pod wpływem, odpowiedział twierdząco. Taniec miał być dla niego źródłem tak ogromnego stresu, że płakał w toalecie.

Popek pokazał swoje dzieci. Niedawno mówił, że jego córka zachorowała na DEPRESJĘ

Powrót Popka na antenę głównych stacji telewizyjnych po tak poważnych skandalach budzi poważne wątpliwości etyczne. Zamiast zniknąć, otrzymuje kolejne platformy do promowania swojego szkodliwego wizerunku. Jego historia to opowieść nie o upadku, a o nieprawdopodobnej odporności kontrowersji na medialny ostracyzm. I niepokojący sygnał, gdzie przebiega granica między rozgłosem a skandalem.

Jeśli Ty lub bliska Ci osoba zmagacie się z problemem uzależnienia, pamiętajcie, że nie jesteście sami. Bezpłatną, całodobową pomoc i wsparcie można uzyskać, dzwoniąc na: