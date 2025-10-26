W miniony weekend świat show-biznesu w Polsce mógł obserwować jeden z ciekawszych ślubów roku. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się na uroczystość w otoczeniu natury, a następnego dni zorganizowali poprawiny, które wyróżniały się na tle tradycyjnych przyjęć.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zorganizowali poprawiny

Para powiedziała sobie „tak” w sobotę, 25 października, w hotelu w Urszulinie, w malowniczym otoczeniu Poleski Park Narodowy. Na uroczystość zaprosili około 140 gości, w tym wiele znanych nazwisk ze świata mediów i sportu. W trakcie wesela nie zabrakło muzyki na żywo, atrakcji i detali świadczących o tym, że para zadbała o każdy element przyjęcia.

W niedzielę nowożeńcy zaskoczyli swoich gości. Zamiast tradycyjnych poprawin w sali, zaprosili wszystkich na aktywne spędzenie dnia na świeżym powietrzu. W sportowym stroju, w wygodnych butach, ruszyli wspólnie na spacer i eksplorację okolic Poleskiego Parku Narodowego, a jednym z ciekawszych punktów programu było… wspólne zwiedzanie bagien.

Na poprawinach pojawiły się takie nazwiska, jak Magdalena Narożna z zespołu Piękni i Młodzi, która na swoim Instagramie pochwaliła się wspólnym zdjęciem z parą młodą. Z relacji wynika, że dla gości było to wyjątkowe przeżycie, dzień po weselu nie oznaczał odpoczynku, a kolejny etap świętowania w niecodziennym stylu.

Kolejną osobą, która świętowała poprawiny z nowożeńcami była Anna Lewandowska. Na Instagramie opublikowała kilka kadrów z eksploracji parku, na jednym z nich pozuje uśmiechnięta w towarzystwie Marcina Mroczka, również gościa wesela.