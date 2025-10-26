To był moment, na który czekali wszyscy goście. Podczas wesela Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie zabrakło wzruszeń, romantyzmu, ale także niespodzianek. Ich pierwszy taniec przerodził się w wyjątkowe widowisko taneczne, które na długo zostanie w pamięci wszystkich obecnych.

Jak donoszą świadkowie, tuż po rozpoczęciu części tanecznej na scenie pojawili się Jan i Lenka Klimentowie, prywatni przyjaciele nowożeńców, a zarazem znani tancerze i gwiazdy programu „Taniec z gwiazdami”. Para przygotowała specjalny prezent dla młodej pary – zmysłową rumbę, którą zatańczyli tylko we dwoje. Ich występ był pełen emocji, elegancji i subtelności, a dokładnie w stylu Cichopek i Kurzajewskiego.

Po krótkim pokazie przyszedł czas na coś jeszcze bardziej wyjątkowego. Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zaprosili Lenkę i Janka do wspólnej zabawy. Najpierw Kasia zatańczyła z Jankiem, a Maciek z Lenką, co wywołało ogromny entuzjazm wśród gości.

Następnie cała czwórka zatańczyła razem, tworząc spontaniczny, pełen radości układ, który porwał wszystkich obecnych do tańca. Świadkowie relacjonują, że na parkiecie panowała fantastyczna atmosfera, było dużo śmiechu, ciepła i wzajemnej sympatii.