W dzisiejszych czasach panowie mają coraz szerszy wybór golarek do pielęgnacji zarostu. To dobrze, bo każdy z nich ma przecież różne potrzeby. Jeśli nie jesteś pewna, jaka golarka będzie najlepsza dla twojego faceta, przeczytaj kilka porad od profesjonalisty i dwóch użytkowników różnych urządzeń.

Swoją opinią podzielił się z nami barber Maciek z Dostojnych Chłopaków.

Obecnie fryzjerstwo męskie bardzo się rozwija. Dawniej wszyscy panowie mieli bardzo podobne fryzury, czyli po prostu krótko przystrzyżone włosy. Obecnie tworzymy bardziej wymyślne kreacje na głowach. Od jakiegoś czasu testuję maszynkę do włosów Remington HC9100 z serii Heritage, która doskonale spełnia różne oczekiwania. Dzięki 11 grzebieniom możemy uzyskać długość od 1,5 mm do 25 mm, a głowica stożkowa daje możliwość pełnej stylizacji i cieniowania bez użycia dodatkowych nakładek. Dzięki temu możemy cieszyć się wygodną i płynną regulacją.

Mężczyźni mają także różne oczekiwania w kwestii pielęgnacji twarzy i przycinania zarostu. Golarki dzielimy między innymi na te z głowicami rotacyjnymi i foliowymi. Porównam je na przykładzie golarek z serii XR oraz XF, zaprojektowanymi przez markę Remington. Jeśli mamy skórę mniej wrażliwą lub normalną, zadowalające efekty osiągniemy dzięki golarce rotacyjnej R9 z serii Ultimate. Posiada 3 głowice golące z technologią LiftLogic, które odpowiadają za bardzo precyzyjne i dokładne golenie, a to wszystko dzięki specjalnemu systemowi podnoszenia włosa. Pierwsze ostrze unosi i pociąga włoski, a drugie ostrze przycina je bliżej mieszka włosowego, co skutkuje znacznie gładszym goleniem. Budowa golarki rotacyjnej sprawia, że świetnie dopasowuje się ona do nawet najbardziej nieregularnego kształtu twarzy. Sprawdza się przy gęstym i grubym zaroście, zwłaszcza gdy włosy rosną w różnym kierunku. Dodatkowo, ruchy wykonywane golarką rotacyjną są bardziej naturalne niż w przypadku foliowej.

Jeżeli natomiast mamy cerę wrażliwą i zależy nam na precyzyjnym, dokładnym goleniu, idealnie sprawdzi się golarka Style Series F5, wzbogacona technologią ControlCut, która łączy w sobie mikrogrzebień z trymerem precyzyjnym, dzięki czemu usuniemy nawet najkrótsze włoski i uzyskamy bardzo dokładne golenie.

Czas na testy. Swoimi odczuciami wobec sprzętu podzielił się z nami aktor Artur Chamski oraz piłkarz Mateusz Ostaszewski.

Artur Chamski

W moim zawodzie często zdarza się, że zarost jest częścią charakteryzacji. Bywa, że muszę mieć wystylizowaną brodę, bardziej zaznaczone kontury, a innym razem moja twarz powinna być całkiem gładka. Idealnym rozwiązaniem przy codziennej stylizacji jest dla mnie golarka foliowa. Ratunkiem okazała się Ultimate Series F9 marki Remington. Optymalne przycinanie zarostu zapewniają folie LiftLogic, ponieważ są wielokierunkowe, dzięki czemu podnoszą włosy pod każdym kątem. Hybrydowy, precyzyjny trymer wychwytuje i przycina zarówno dłuższe, jak i nisko położone włosy. Z tymi krótszymi doskonale radzą sobie folie LiftLogic, które podnoszą włosy pod każdym kątem dla uzyskania dokładnego golenia.

Mój tryb życia jest niewyobrażalnie szybki, a więc ważne jest dla mnie, aby pielęgnacja nie była czasochłonna. Na szczęście F9 mogę używać również pod prysznicem, ponieważ jest wodoodporna. Dodatkowo golenie za jej pomocą trwa znacznie krócej w porównaniu z innymi golarkami. Warto podkreślić, że skóra nigdy nie zostaje podrażniona! Inną cechą, dzięki której urządzenie marki Remington wkradło się do mojej rutyny, jest ekspresowy czas ładowania. Ultimate Series F9 jest doskonałym elementem codziennej pielęgnacji dla mężczyzn, którzy przykładają uwagę do precyzyjnej stylizacji zarostu. F9 zagości u mnie na długo!

Mateusz Ostaszewski

Jako piłkarz muszę dbać nie tylko o pielęgnację zarostu na twarzy, ale również o włosy na całym ciele. Wybrałem multigroomer Graphite G5 od Remington, ponieważ daje mi kompleksowe rozwiązanie w zakresie stylizacji. Wszystko, czego potrzebuję, daje mi to jedno urządzenie. Dzięki dziewięciu różnym nakładkom mogę zdefiniować kontury brody, wystylizować zarost, przyciąć bokobrody, a także ogolić pozostałe części mojego ciała. Golarka posiada samoostrzące się ostrza z powłoką grafitową , co zapewnia gładkie i precyzyjne cięcie. Podwójny, regulowany grzebień pozwala mi osiągnąć różne efekty stylizacji brody, a dwustronny pionowy trymer utrzymuje porządek w okolicy nosa, brwi i uszu.

Do pielęgnacji całego ciała świetnie sprawdza się z kolei Body Groomer z regulacją przycinania. Jeśli moim priorytetem jest osiągnięcie idealnie gładkiego efektu, używam minigolarki foliowej, a jeśli chcę wygolić kontury, ratuje mnie wysuwany trymer precyzyjny. Plusami jest to, że multigroomer G5 jest bezprzewodowy i wodoodporny. Dzięki G5 od marki Remington moja codzienna pielęgnacja jest precyzyjna, kompleksowa i przyjemna, co daje mi swobodę na boisku i poza nim.

Z wypowiedzi panów wynika, że z Remington Style, niezależnie od oczekiwań, preferencji, rodzaju skóry i trybu życia, można osiągnąć wymarzony efekt stylizacji. Mamy nadzieję, że powyższe porady okazały się dla ciebie i skorzysta z nich również twój ukochany!

Materiał promocyjny