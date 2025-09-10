Nie przepadam za rzeczami, które są bardzo drogie. Uważam, że to jest trochę bez sensu. Natomiast w moim domu ważna jest zasada, czy mam miejsce na nowe rzeczy. Jeśli go nie ma, to nie kupuję nowych mebli, itp. Wygląda to tak, że na przykład, gdy za każdym razem przywożę coś z podróży, lub kupuję daną rzecz, to wiem już, gdzie ona będzie stała — podkreśliła Dorota Szelągowska.

Dorota Szelągowska uwielbia modnie urządzać wnętrza. Nie boi się odważnych kolorów, takich jak: czerwień, czy też niebieski, które łączy ze stonowanymi barwami. Jeżeli chodzi o wystrój jej mieszkania, to trzeba przyznać, że jest mocno eklektyczny. Nie brakuje w nim ekskluzywnych dodatków i wyrazistych mebli. Czy wydała na nie majątek?

Dorota Szelągowska jest projektantką wnętrz i osobowością telewizyjną. Prywatnie jest córką pisarki — Katarzyny Grocholi. Już wkrótce fani Szelągowskiej będą mogli ją oglądać w nowym programie „Pogromcy chaosów”. To tam będzie uczyła Polaków, jak mądrze zorganizować przestrzeń i uporządkować życie wokół siebie. Mało kto wie, że w życiu osobistym projektantka wnętrz kocha mocne kolory i designerskie dodatki. Czy wydaje na nie krocie? Co myśli o marmurowym stoliku wartym 20 tysięcy złotych? Padła nieoczywista odpowiedź…

Później córka Katarzyny Grocholi wspomniała, że nie widzi sensu w wydawaniu majątku na rzeczy do domu, ponieważ szybko się niszczą. Dorota Szelągowska woli za to zainwestować w dobrą parę szpilek, czy torebkę, którą będzie miała na lata. Nie potępia jednak ludzi, którzy potrafią zostawić całą wypłatę w sklepie meblowym…

Uważam, że wydawanie jakichś chorych pieniędzy na rzeczy użytkowe, takie jak kanapa czy dywan, jest po prostu bez sensu. Te rzeczy się niszczą, one są do eksploatacji. To jest tak, że można mieć drogą torebkę czy jakieś drogie szpilki, ale wydawanie chorych kwot na zwykłe trampki za kilka tysięcy złotych, które znoszę i zniszczę, jest totalnie bez sensu. To nie oznacza, że jeżeli ktoś tyle wydaje, to uważam, że robi coś głupiego. Każdy powinien wydawać swoje zarobione uczciwie pieniądze tak, jak chce — podsumowała Dorota Szelągowska.

Reporter Kozaczka jednak dopytywał znaną dekoratorkę wnętrz, czy byłaby w stanie zainwestować w piękny marmurowy stolik warty, np. 20 tysięcy złotych. Po chwili zastanowienia Dorota Szelągowska zaprzeczyła, ale stwierdziła, że gdyby miała sporo pieniędzy, to chętnie kupiłaby sobie dzieło wybitnego malarza:

„Nie kupiłabym, ale myślę, że na sztukę mogłabym wydać więcej pieniędzy. To też potraktowałabym bardziej jako inwestycję. Oczywiście nie zaczęłam swojej przygody z inwestowaniem w dzieła sztuki, ale gdybym była bardzo bogata, to kupiłabym sobie obraz Edwarda Hoppera „High Noon”. Na niego mogłabym wydać naprawdę dużo pieniędzy! Tylko właśnie, o by było potem? Pewnie ten obraz „mieszkałby sobie” w jakimś sejfie i bym się o to bała. […]