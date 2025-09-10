Dorota Szelągowska jesienią powita widzów TVN-u w nowym programie „Pogromcy chaosu”. Projektantka wnętrz będzie w nim zdradzała swoje sposoby i patenty na porządkowanie przestrzeni. Podczas prezentacji produkcji udzieliła wielu wywiadów. W rozmowie z Kozaczkiem wyznała, że jej mama, Katarzyna Grochola, ma słabość do gromadzenia bibelotów. Czy Dorota wścieka się przez to na znaną pisarkę?

Dorota Szelągowska jest córką uznanej autorki romansów i bestsellerowych powieści — Katarzyny Grocholi. Projektantka wnętrz w rozmowie z reporterem Kozaczka ujawniła, że ma zupełnie inne podejście do rzeczy niż jej mama. Okazuje się, że Szelągowska bardzo nie lubi gromadzić małych przedmiotów w domu. Zupełnie inne podejście ma Katarzyna Grochola, która ma artystyczną duszę…

Moja mama ma bardzo dużo rzeczy i jeszcze więcej. Myślę, że mama ma około kilkudziesięciu tysięcy książek. Oprócz tego ma kilkanaście kanap w domu. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie chcę o tym rozmawiać, bo to moja mama jest naprawdę totalną maksymalistką! (śmiech) — podsumowała Katarzyna Grochola.

