Prowadził “PnŚ” pod wpływem. Tak się tłumaczył widzom na wizji

Robert Stockinger od kilkunastu lat jest obecny na polskiej scenie telewizyjnej, gdzie konsekwentnie buduje swoją pozycję jako dziennikarz i prezenter, specjalizujący się w formatach śniadaniowych. Przez dekadę był związany z redakcją programu „Dzień Dobry TVN”.

Z czasem awansował na jednego z prowadzących, prowadząc weekendowe i wakacyjne wydania programu. Na początku 2024 roku zdecydował się na ważny zawodowy krok, dołączył do Telewizji Polskiej, gdzie został jednym z głównych gospodarzy „Pytania na śniadanie” w TVP2. Początkowo tworzył duet z Joanną Górską, a obecnie prowadzi program w parze z Krystyną Sokołowską.

Przejście do TVP otworzyło przed nim nowe możliwości zawodowe. W sierpniu 2024 roku ogłoszono, że Stockinger dołączy do Marty Manowskiej jako współprowadzący popularnego show „The Voice Senior”.