Qczaj od lat kojarzony jest z uśmiechem, energią i pozytywnym nastawieniem do świata. Mało kto wiedział jednak, że za kulisami toczył nierówną walkę z uzależnieniem. W szczerej rozmowie podczas premiery 2. sezonu Good Luck Guys wyznał, że ponad trzy lata temu trafił na terapię i dopiero wtedy zaczął odzyskiwać kontrolę nad swoim życiem.

Qczaj poddał się testowi krytykowanej matchy Sandry Kubickiej: ” Wznoszę toast…na przekór tym, co plują”

Qczaj walczył z potwornym NAŁOGIEM! „Wylądowałem na terapii uzależnień…”

Qczaj od lat inspiruje tysiące Polaków do dbania o zdrowie i kondycję. Jednak dopiero teraz zdecydował się ujawnić prawdę o ciemnej stronie swojego życia. Podczas premiery drugiego sezonu Good Luck Guys trener przyznał, że kilka lat temu wpadł w poważny nałóg.

Problem alkoholowy i uzależnienie od substancji naprawdę wjechało bardzo mocno jakieś trzy lata temu. Po pandemii, ze swoją wrażliwością, nie mogłem sobie poradzić, że tyle ludzi ma problemy, straciło dorobki życia. (…) Nie radziłem sobie z tym wszystkim – wyznał.

Podkreślił, że przełomem była decyzja o sięgnięciu po pomoc.

„To jest największa odwaga, żeby poprosić o pomoc. Ja ponad trzy lata temu, kiedy wylądowałem na pierwszej terapii, to była najodważniejsza rzecz. Całe życie byłem pozytywny, uśmiechnięty, dla ludzi… a wtedy powiedziałem: „Nie mam już siły”.

Dziś trener otwarcie mówi, że największym sukcesem nie są mięśnie czy sława, ale… trzeźwość.

Utrzymuję abstynencję od wszystkiego. Kiedyś łykałem Xanax jak landrynki, a teraz udźwignięcie życia na trzeźwo to moje największe osiągnięcie. Ale to nie byłoby możliwe, gdybym nie poprosił o pomoc – dodał.

Na koniec Qczaj skierował też słowa otuchy do swoich fanów:

Jeśli sobie nie radzisz, możesz nie dawać rady. To nie znaczy, że jesteś słaby. To znaczy, że za długo musiałeś być silny i trzeba w końcu poprosić o wsparcie.

Qczaj świętuje 38. urodziny prezentując nietypowy tort oraz siebie w wieku 18 lat (ZDJĘCIA)

Całego wywiadu możesz wysłuchać klikając w wideo poniżej!