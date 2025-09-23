Katarzyna Zillmann i Janja Lesar stworzyły pierwszy kobiecy duet w „Tańcu z Gwiazdami”. W nowym wywiadzie z naszą reporterką doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. Zobaczcie nagranie, które rozpaliło sieć!

Historyczny moment na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”! Widzowie mocno podzieleni ws. kobiecego duetu

Zgrzyt w parze Zillmann – Lesar? „Jak ona szaleje, to staję z boku”. Ostra wymiana zdań na wizji!

Takiej edycji „Tańca z Gwiazdami” jeszcze nie było. Do rywalizacji o Kryształową Kulę stanęła pierwsza w historii kobieca para: mistrzyni olimpijska Katarzyna Zillmann i tancerka Janja Lesar. Ich występy od początku elektryzują widzów, ale tym razem to nie taniec, a szczery wywiad wywołał lawinę komentarzy. W trakcie rozmowy między partnerkami padły słowa, które zabrzmiały jak… pierwsze spięcie.

Kasia Zillmann ostro stawia warunki produkcji „Tańca z Gwiazdami”! „To nie w moim stylu” (WIDEO)

Podczas rozmowy w kuluarach padło pytanie o to, jak Janja radzi sobie z energią Katarzyny, którą sama nazwała „wulkanem energii”. Odpowiedź tancerki zaskoczyła widzów.

,,Ja daję świetnie sobie radę z Kasią” – zaczęła Lesar, a w tym momencie Zillmann wtrąciła: „Ma sposób”.

Jak ona szaleje, to ja staję z boku i po prostu nie reaguję na takie rzeczy – dodała Janja.

Na te słowa Kasia nie pozostała dłużna.

Jak ja szaleję? O co ci chodzi? Naprawdę robimy dobre treningi, miałyśmy świetny tydzień… – obruszyła się w trakcie wywiadu.

Choć całość miała żartobliwy wydźwięk, internauci natychmiast podchwycili temat. W sieci zaczęły się spekulacje, czy między zawodniczką a tancerką nie iskrzy trochę bardziej, niż chciałyby przyznać.

Maserak dopiekł Tomaszowi Karolakowi po występie w „TzG”: „Najfajniejszy to był ukłon na koniec”

Przypomnijmy, że para Zillmann-Lesar to absolutna nowość w polskiej edycji „Tańca z Gwiazdami”. W 2022 roku telewidzowie mogli oglądać pierwszy męski duet – Jacka Jelonka i Michała Danilczuka, który przeszedł do historii programu. Teraz to właśnie Katarzyna i Janja są na językach wszystkich, a ich udział od samego początku określano mianem przełomowego.

To drobne „zgrzyty” mogą być największą atrakcją programu. Temperamentna, pełna energii Zillmann i spokojna, wyważona Lesar to mieszanka, która na parkiecie daje efekt wow, ale poza nim rodzi naturalne różnice charakterów.

Czy kolejne odcinki pokażą, że duet wykorzysta te różnice jako swoją siłę, czy też widzowie będą świadkami jeszcze ostrzejszych wymian zdań? Jedno jest pewne – ich relacja budzi ogromne emocje.

Cały fragment wywiadu możecie zobaczyć poniżej.