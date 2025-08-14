To wyjątkowy czas dla braci Mroczków. Gwiazdorzy „M jak miłość” wyruszyli w drogę na Jasną Górę, a wędrówce towarzyszyły im szczególne emocje. Dla jednego z nich pielgrzymka stała się rodzinną przygodą w trudnym momencie życia.

Rafał i Marcin Mroczek na pielgrzymce na Jasną Górę. Nie byli sami…

Finał pielgrzymki na Jasną Górę okazał się szczególny dla braci Mroczków. Rafał Mroczek opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym uśmiechnięty wchodzi do Częstochowy z tablicą grupy niebieskiej.

W opisie podkreślił, że dla niego pielgrzymka to nie tylko wysiłek fizyczny, ale przede wszystkim „droga serca” i czas, w którym można zostawić troski w rękach Tego, „który jest Drogą i Prawdą”.