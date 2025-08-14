Rafał i Marcin Mroczek na pielgrzymce na Jasną Górę. Nie byli sami…
Zabrali ze sobą wyjątkowych towarzyszy.
To wyjątkowy czas dla braci Mroczków. Gwiazdorzy „M jak miłość” wyruszyli w drogę na Jasną Górę, a wędrówce towarzyszyły im szczególne emocje. Dla jednego z nich pielgrzymka stała się rodzinną przygodą w trudnym momencie życia.
Rafał Mroczek z przytupem uczcił 30. urodziny swojej żony! Impreza nad basenem, fajerwerki i tłumy gości (FOTO)
Rafał i Marcin Mroczek na pielgrzymce na Jasną Górę. Nie byli sami…
Finał pielgrzymki na Jasną Górę okazał się szczególny dla braci Mroczków. Rafał Mroczek opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym uśmiechnięty wchodzi do Częstochowy z tablicą grupy niebieskiej.
W opisie podkreślił, że dla niego pielgrzymka to nie tylko wysiłek fizyczny, ale przede wszystkim „droga serca” i czas, w którym można zostawić troski w rękach Tego, „który jest Drogą i Prawdą”.
Do pielgrzymki dołączył także jego brat, Marcin Mroczek, który od lat bierze udział w tej samej grupie. Tym razem jednak nie szedł sam. Jak ujawnił w swoich mediach społecznościowych, w drodze towarzyszyli mu dwaj synowie – starszy i ośmioletni młodszy. Chłopcy dzielnie pokonywali kolejne kilometry, a ich uśmiechy pokazują, że traktowali tę podróż jako wyjątkową przygodę.
Marcin Mroczek się rozwodzi! Wiadomo, kiedy wpłynął pozew rozwodowy
Dla Marcina to szczególny czas, bo jest w trakcie rozwodu z żoną Marleną Muranowicz, matką chłopców. Wspólna pielgrzymka stała się więc nie tylko duchowym przeżyciem, ale i sposobem na zacieśnienie więzi w trudnym momencie.
Posty braci Mroczków spotkały się z lawiną ciepłych komentarzy fanów, którzy gratulują im wytrwałości i podziwiają ich otwartość na dzielenie się życiem prywatnym w tak osobistym kontekście.
Anonim | 14 sierpnia 2025
D na ów i bzu, to kw decyzja osób rozpoczynadnicby po kroku po do bach którzy acid byct jak a w idei k da SIĘ Z Z LIRA AJ, JĄCYCH I OD DO.NIE JA jących zq