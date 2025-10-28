Mroczek zabrał głos po ślubie Cichopek i Kurzajewskiego. Zrobił to po 3 dniach!
Podzielił się szczerym wyznaniem.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie „tak” 25 października 2025 roku. Ich ślub odbył się w malowniczym Hotelu Drob w Urszulinie, położonym w samym sercu Poleskiego Parku Narodowego. Para pochwaliła się uroczymi zdjęciami z ceremonii, a pod licznymi postami pojawiła się lawina gratulacji od fanów i przyjaciół z branży. Po trzech dniach od wydarzenia zdjęcie ze ślubu dodał Marcin Mroczek — jej serialowy przyjaciel z planu „M jak Miłość”. Zamieścił w sieci poruszający post.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub. Marcin Mroczek pospieszył z życzeniami
Katarzyna Cichopek zaprosiła wiele znanych i lubianych osób na ślub i huczne wesele. Na wydarzeniu pojawili się między innymi: Joanna i Jacek Kurscy oraz Beata Mazurek. Przybyli też: Jan Kliment z żoną Lenką, Agnieszka i Grzegorz Hyży, Monika Pyrek oraz Aleksander Sikora.
Nie zabrakło również serialowego Piotrka Zduńskiego, który w „M jak Miłość” gra męża Kingi Zduńskiej — w tej roli Katarzyny Cichopek. Marcin Mroczek zamieścił w sieci poruszającą fotografię:
To był wspaniały wieczór pełen wzruszeń i emocji. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski jeszcze raz wszystkiego najlepszego i pięknych chwil — napisał Marcin Mroczek w poście na Instagramie.
Katarzyna Cichopek nie mogła powstrzymać łez! Na planie „M jak miłość” spotkała ją niespodzianka
Internauci byli zachwyceni zdjęciem Katarzyny Cichopek i Marcina Mroczka. Pojawiło się pod fotografią wiele pozytywnych komentarzy. Obserwatorzy z Instagrama gratulowali im wspaniałego kadru i życzyli świeżo upieczonej pannie młodej szczęścia na nowej drodze życia:
- Super zdjęcie, bardzo ładnie wyglądacie. Tyle lat pracy razem i super, że świętowaliście wielki dzień ślubu pięknej pary pani Kasi i pana Macieja,
- Super panna młoda, jak i przyszywany mąż. Pozdrawiam,
- A to już kolejny mąż. Tym razem jednak serialowy. Brawo. Jesteście super — pisali internauci.