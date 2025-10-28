Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie „tak” 25 października 2025 roku. Ich ślub odbył się w malowniczym Hotelu Drob w Urszulinie, położonym w samym sercu Poleskiego Parku Narodowego. Para pochwaliła się uroczymi zdjęciami z ceremonii, a pod licznymi postami pojawiła się lawina gratulacji od fanów i przyjaciół z branży. Po trzech dniach od wydarzenia zdjęcie ze ślubu dodał Marcin Mroczek — jej serialowy przyjaciel z planu „M jak Miłość”. Zamieścił w sieci poruszający post.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wzięli ślub. Marcin Mroczek pospieszył z życzeniami

Katarzyna Cichopek zaprosiła wiele znanych i lubianych osób na ślub i huczne wesele. Na wydarzeniu pojawili się między innymi: Joanna i Jacek Kurscy oraz Beata Mazurek. Przybyli też: Jan Kliment z żoną Lenką, Agnieszka i Grzegorz Hyży, Monika Pyrek oraz Aleksander Sikora.

Nie zabrakło również serialowego Piotrka Zduńskiego, który w „M jak Miłość” gra męża Kingi Zduńskiej — w tej roli Katarzyny Cichopek. Marcin Mroczek zamieścił w sieci poruszającą fotografię:

To był wspaniały wieczór pełen wzruszeń i emocji. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski jeszcze raz wszystkiego najlepszego i pięknych chwil — napisał Marcin Mroczek w poście na Instagramie.

