Rafał Mroczek to znany aktor, który od 2000 roku, czyli od samego początku produkcji gra w uwielbianym serialu ,,M jak miłość”. W serialu gra Pawła Zduńskiego, dzięki któremu może cieszyć się rozpoznawalnością w show-biznesie.

Nowy dom

Aktor rozpoczął nowy etap w swoim życiu. Dziś pochwalił się na swoim Instagramie razem ze swoją partnerką, że odebrał klucze do nowego mieszkania. Na najnowszym zdjęciu widać uśmiechniętego Rafała z ukochaną Magdaleną na tle nowoczesnego budynku. Pod zamieszczonym zdjęciem pojawił się opis, który jest pełen emocji i wdzięczności.

„Nowy rozdział właśnie się zaczyna. Za chwilę odbieramy klucze do naszego przyszłego domu — miejsca, które już niedługo wypełni się naszym życiem, śmiechem i wspomnieniami – napisał aktor.

Para nie może doczekać się, gdy wreszcie zamieszka w nowym miejscu. Rafał w poście na Instagramie napisał, że przed nimi jeszcze długa droga, zanim dom stanie się ich wymarzonym azylem. Czeka ich remont i dużo emocji z tym związanych.

Organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia nie należy do łatwych, zwłaszcza gdy chce się dopracować każdy element i stworzyć przestrzeń dla siebie i bliskich ich sercu. Rafał traktuje, to jako wyzwanie z wielkim entuzjazmem.

Czeka nas remont, dużo pracy i jeszcze więcej emocji, ale to początek nowego etapu. Trzymajcie kciuki, żeby w tym wszystkim nie zwariować – dodał z uśmiechem.

Aktor podkreślił, że nie jest to pierwszy remont w jego życiu, lecz ten jest dla niego szczególnie wyjątkowy. Wcześniej Rafał był związany z Joanną Skrzyszewską, z którą ma 9-letnią córkę Zosię, Ich związek się zakończył. Od 2024 roku jego żoną jest Magdalena Czech, z którą obecnie skupia się na budowaniu wspólnej przyszłości.

Pod postem aktora w kilka chwil pojawiły się setki pozytywnych komentarzy.

„Piękny dom! Dużo miłości i szczęścia dla was!”

„Nowy rozdział, nowe marzenia!”

„Rafał, wyglądacie fantastycznie. Powodzenia z remontem!”

