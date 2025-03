Nie ma tutaj kogoś, kto ma ostatnie zdanie. Na pewno nie chciałbyś być świadkiem naszej napiętej dyskusji. Czyli w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś zwady między nami, to ludzie z boku, którzy są, to wszyscy uciekają, bo nie są w stanie tego wytrzymać. Myślą, że zaraz się tak pokłócimy, że się nie będziemy do siebie odzywać — podsumowali Mroczkowie.

Rafał Mroczek wziął ślub! Aktor „M jak Miłość” na żonę wybrał przepiękną finalistkę Miss Polonia

Jednak najważniejsze jest to, że mimo szybkiego zapłonu Rafał i Marcin Mroczkowie szybko później się uspokajają i po kilku minutach są już ze sobą pogodzeni. Wiele osób to dziwi, że panowie tak szybko potrafią dojść do zgody: