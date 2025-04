Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz po 12 latach małżeństwa zdecydowali się na rozwód. W poniedziałek gruchnęła wiadomość o ich rozwodzie.

Para pobrała się w 2013 r. i przez długi czas wiedli szczęśliwe życie z dwójką synów: Ignacego i Kacpra. Natomiast w ostatnim czasie internauci zwrócili uwagę, że obydwoje nie publikują już wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych, a w obecnych czasach wiadomo, co to znaczy… nawet podczas świąt Bożego Narodzenia zabrakło rodzinnej fotografii. Ostatni raz wrzucili razem zdjęcie w grudniu 2023 roku. To ponad 2 lata temu!

Teraz jak dowiedział się „Pudelek”, pozew rozwodowy wpłynął do sądu 11 marca 2025 roku. To oznacza, że Marcin i Marlena długo przechodzili kryzys, a jednocześnie liczyli, że uda im się dogadać. Niestety ostatecznie podjęli decyzje o rozstaniu. Teraz para czeka na wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy.

Marlena Muranowicz już wcześniej dawała sygnały swoim obserwatorom na Instagramie, że coś jest na rzeczy. 7 kwietnia, napisała pod jednym z postów, aby dbać o swoje zdrowie psychiczne: