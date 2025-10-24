Aktor znany z serialu „M jak miłość” jako Paweł Zduński właśnie kończy budowę swojego wymarzonego domu, do którego już wkrótce wprowadzi się z żoną Magdaleną. Para, która w ubiegłym roku stanęła na ślubnym kobiercu z ogromnym zaangażowaniem nadzoruje każdy etap prac.

Wnętrza pod czujnym okiem specjalisty

Choć dom już stoi, a projekty elektryki, hydrauliki i aranżacji wnętrz są gotowe, Rafał Mroczek nie potrafi przestać zajmować sobie głowę najdrobniejszymi szczegółami. Jak sam przyznał, mimo ustalonej koncepcji wciąż rozmyśla nad możliwymi poprawkami.

Mimo że mamy gotowe projekty: elektryki, hydrauliki, funkcji i designu wnętrz… zasypiam i myślę: co jeszcze mogę zmienić, póki mam czas? — napisał aktor w mediach społecznościowych.

Na szczęście Rafał i Magdalena mogą liczyć na wsparcie uznanego architekta Jonatana Kilczewskiego, tego samego, który wcześniej współpracował z gwiazdami takimi jak Katarzyna Cichopek. Projektant czuwa nad każdym detalem, a efekty jego pracy mają być połączeniem nowoczesnej elegancji i domowego ciepła.

Aktor przyznał, że w podejmowaniu decyzji pomaga mu żona. To właśnie wspólne wybieranie detali i materiałów zajmuje im teraz najwięcej czasu.

Kiedy potrzebujesz pomocy żony… Tak bawiliśmy się w sierpniu. Ale teraz zaczyna się poważniejszy etap — wykończenie! Wybór materiałów i detali trwa… i serio, można dostać zawrotu głowy — żartował Mroczek.

Fani trzymają kciuki za szczęśliwe zakończenie tej „budowlanej epopei” i nie mogą się doczekać, aż aktor pochwali się efektem końcowym.

