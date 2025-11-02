W najnowszym odcinku programu „Taniec z gwiazdami” na parkiecie pojawił się Rafał Mroczek, który wystąpił w wyjątkowym trio z Mikołajem „Bagim” Bagińskim oraz Magdaleną Tarnowską. Ich występ zachwycił zarówno publiczność, jak i jurorów, a po zejściu z parkietu aktor przygotował niespodziankę, której nikt się nie spodziewał.

Rafał Mroczek zwrócił się do żony

Po zakończeniu występu prowadzący program Krzysztof Ibisz zapytał Rafała Mroczka o jego żonę, która tego wieczoru zasiadała na widowni: „Rafał, w jakiej ty jesteś tanecznej formie! Ty trenujesz z żoną, powiedz, jak to jest?”.

Aktor nie krył wzruszenia i w odpowiedzi niespodziewanie zwrócił się do ukochanej z propozycją… wspólnego tańca!

Moja żona zna tę choreografię. Chcesz zatańczyć kochanie?

Ku zaskoczeniu widzów, żona aktora przyjęła zaproszenie i razem z nim zatańczyła krótki fragment choreografii. Publiczność zareagowała owacją na stojąco, a w studiu zapanowała wyjątkowo ciepła atmosfera.

Rafał Mroczek jest związany z Magdaleną Czech, modelką i finalistką konkursu Miss Polonia 2018. Para poznała się kilka lat temu, jednak przez długi czas chroniła swoją relację przed mediami. Dopiero w 2024 roku zdecydowali się powiedzieć sobie sakramentalne „tak”.

Ich ślub odbył się w maju 2024 roku i był jednym z najpiękniejszych wydarzeń w świecie polskiego show-biznesu. Uroczystość miała romantyczny, elegancki charakter, a wśród gości znaleźli się zarówno najbliżsi przyjaciele pary, jak i kilka znanych twarzy ze świata kultury i telewizji.