Zajęcia z edukacji zdrowotnej wciąż zbudzają w Polakach mieszane emocji. Jedni uważają, że tego typu lekcje są bardzo potrzebne młodym ludziom, żeby zdobyli wiedzę na temat zdrowego odżywiania i szybkiego wykrywania chorób. Inni uważają, że zajęcia mogą prowadzić do demoralizacji młodzieży. Przeciwnikiem jest z pewnością Karol Nawrocki, który wypisał swoje dzieci z zajęć. Prezydent Warszawy ma z kolei w tym temacie zupełnie inne zdanie…

Queobonafide nie oddał głosu na Trzaskowskiego! „Nie jestem sympatykiem”

Rafał Trzaskowski zdradził, co myśli o edukacji zdrowotnej. Sam zapisał syna!

Rafał Trzaskowski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym jasno wyraził się na temat edukacji zdrowotnej. Prezydent Warszawy zdementował plotki, jakoby nie miał zapisać swojego syna na zajęcia. Jest zwolennikiem edukacji zdrowotnej w szkołach i cieszy się z faktu, że jego dziecko będzie brało w nich udział:

Wszystkich zainteresowanych moją rodziną informuję, że mój syn będzie uczęszczał na zajęcia o edukacji zdrowotnej (w grupie łączonej, międzyoddziałowej). Wszystkich innych zachęcam do brania udziału w tym bardzo potrzebnym przedmiocie — podkreślił Rafał Trzaskowski.

Poznali się w wieku 7 lat. Żebrowski pojawił się na wieczorze wyborczym Trzaskowskiego