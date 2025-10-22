Trzaskowski i Nawrocki twarzą w twarz. Publiczność nie mogła uwierzyć własnym oczom

W eleganckiej scenerii Filharmonii Narodowej, podczas koncertu laureatów Konkursu Chopinowskiego, rozegrała się nieplanowana scena. Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, polityczni adwersarze, znaleźli się tuż obok siebie. Wszystkie oczy widzów i kamer skierowały się na nich, wyczekując choćby najmniejszego gestu.

Atmosfera była napięta, a wspomnienia z gorącej kampanii prezydenckiej wróciły jak bumerang. W końcu moment nadszedł. Obaj panowie stanęli naprzeciwko siebie, a w powietrzu zawisło pytanie o to, jak się zachowają. Czy uniosą się emocjami, czy może wykażą się zimną krwią?

Wbrew oczekiwaniom niektórych, spotkanie przybrało niezwykle kurtuazyjny przebieg. Trzaskowski i Nawrocki wymienili uściski dłoni, a na ich twarzach pojawiły się delikatne uśmiechy. Choć wymiana zdań była krótka, sam ten gest – podany w serdecznej, choć może nieco oficjalnej atmosferze – nie uszedł uwadze czujnych obserwatorów.

Internauci i komentatorzy natychmiast ochrzcili to spotkanie mianem „pojednania przy dźwiękach Chopina”. „Muzyka łagodzi obyczaje” – komentowano w mediach społecznościowych, doceniając dojrzałość polityków, którzy potrafili odłożyć na bok polityczne spory w imię wspólnego celebrowania kultury.

Ten kilkusekundowy incydent przyćmił niemal sam koncert, stając się medialnym tematem dnia i dowodem na to, że w polityce nawet najwięksi rywale mogą znaleźć chwilę porozumienia.