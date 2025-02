Robert i Anna Lewandowscy to jedna z najpopularniejszych par nie tylko w polskim show-biznesie, ale także na całym świecie. Trenerka fitness opublikowała właśnie na swoim Instastories ich zabawną pogawędkę, w której piłkarz zdradza swój ulubiony trening. Żona piłkarza wyznała, że jest jeszcze coś, co Lewy lubi robić. Będziecie w szoku!

Robert i Anna Lewandowscy dzielą życie między Polską, a słoneczną Barceloną. Ich życie w głównej mierze opiera się na sporcie, który jest nieodłącznym elementem ich kariery. Warto wspomnieć, że Anna Lewandowska pod koniec ubiegłego roku spełniła jedno z największych marzeń i otworzyła własne, luksusowe studio fitness w Barcelonie, o nazwie „Edan Studios”. Kompleks łączy m.in. zajęcia fitness, pilates, bachatę czy taniec.

Od dawna marzyłam o miejscu takim jak EDAN Studios. Po przeprowadzce do Barcelony uznałam, że to idealne miejsce i czas, by stworzyć coś wyjątkowego i zgodnego z moją filozofią – wyznała kiedyś Lewandowska w ” Halo tu Polsat”.