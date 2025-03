Jesienią Roxana Węgiel musiała przerwać trasę koncertową ze względu na problemy zdrowotne. Teraz znów wraca na scenę – silniejsza, dojrzalsza i… z zupełnie nowym brzmieniem.

Roksana Węgiel w porannym wydaniu „Pytania na Śniadanie” opowiedziała o powrocie do koncertów po dłuższej przerwie. Przypomnijmy: w zeszłym roku artystka musiała odwołać swoją trasę z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Diagnoza? Cukrzyca.

Teraz odpowiedziała na pytania o swoje aktualne samopoczucie oraz jak zmieniła się jej rzeczywistość, po diagnozie:

Czuję się dobrze. Do tego można przywyknąć. Diagnoza była dla mnie totalnym szokiem – wyznała Roxie. – Zmieniła się moja codzienność pod tym względem, że muszę odpowiednio dawkować insulinę i zwracać dużą uwagę na to, co jem. Ale nawet wyszło mi to na dobre – w kontekście zdrowia i samopoczucia. Czuję się świetnie – dodała z uśmiechem.