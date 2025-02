Roxie Węgiel od samego początku swojej kariery w polskim show-biznesie szczerze opowiadała o swojej bliskiej relacji z Bogiem. Wokalistka poznała męża — Kevina Mgleja na kółkach różańcowych i wzięła z nim ślub kościelny. Niedawno piosenkarka udzieliła szczerego wywiadu, w którym wypowiedziała się na temat skromnych stylizacji w kościele. Co myśli o kobietach, które ubierają się wyzywająco na msze do świątyni?

Wokalistka od zawsze mówiła, że ma konserwatywne poglądy i chwaliła się swoją wiarą w Boga. Brała udział w Drodze Krzyżowej, która była emitowana przez telewizję Polsat. Nic więc dziwnego, że gdy otrzymała pytanie na temat stroju do kościoła, to od razu zdecydowała się na nie odpowiedzieć. Dziennikarz radia Eska zapytał młodą wokalistkę, czy ta ubrałaby się do kościoła w tak wyzywającym stroju, w jakim pojawiła się na gali Bestsellerów Empiku 2024:

Staram się ubierać bardzo normalnie. Oczywiście nie poszłabym tak jak teraz do kościoła. Różnie to bywa. […] Ostatnio też tak spontanicznie trochę byliśmy z mężem w tym kościele w Barcelonie, więc byłam w takich szerszych czarnych spodniach i ramonesce, więc wszystko było zakryte — podsumowała Roxie Węgiel.

