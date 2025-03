Oszałamiające kreacje na Bestsellerach Empiku 2024! PÓŁNAGA Roksana Węgiel, Maria Dębska, odmieniona Racewicz (FOTO)

Roksana Węgiel ze względu na cukrzycę musi bardzo dbać o swoje zdrowie i sposób odżywiania. Piosenkarka kiedyś przesadzała z jedzeniem słodyczy i nie dbała o zdrowy styl życia. Dziś stara się jeść dużo warzyw i owoców, unikać cukru i wysypiać. Dba także o regularne ćwiczenia i aktywność fizyczną:

Na pewno dużo zdrowiej się odżywiam, a to ma ogromny wpływ. Staram się wysypiać. To też ma ogromny wpływ na to, jak później funkcjonuje. Ale przede wszystkim odżywianie przy cukrzycy jest najważniejsze — podkreśliła Roksana Węgiel w rozmowie z RMF FM.