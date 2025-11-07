Marta Nawrocka ostatnio pojawiła się po raz pierwszy na okładce magazyny Viva! Pierwsza dama nie tylko zapozowała w wyjątkowej sesji, ale również udzieliła interesującego wywiadu, odsłaniając kulisy życia prywatnego i zawodowego. Poruszona została również kwestia hejtu na 7-letnią córkę pary prezydenckiej. Co dalej ze sprawą?

Kasia Nawrocka ofiarą hejtu

Warto wspomnieć, że córka Karola i Marty Nawrockich tuż po wieczorze wyborczym stała się ofiarą wielkiego hejtu w sieci. Niewinne i zabawne zachowanie dziewczynki stało się szeroko komentowanym tematem, przy okazji którego padło wiele obraźliwych wpisów.

To właśnie kilka miesięcy temu podczas ogłoszenia wstępnych wyników exit poll Kasia skradła na scenie całe show. 7-latka dokazywała, wyginając się, kołysząc oraz robiąc zabawne miny czy gesty. Poza tym cały czas nawiązywała kontakt ze zgromadzonymi tym samym, machając czy pokazując serduszka. Niestety wielu internautów bezlitośnie oceniło wygibasy dziewczynki, zamieszczają w sieci przykre komentarze.

Gwiazdy stanęły w obronie Kasi Nawrockiej

Sprawa nabrała takiego rozgłosu, że w obronie dziewczynki zaczęły nawet stawać znane osoby z show-biznesu, którzy potępili zachowanie hejterów. Niedługo później Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie, do której trafiła zawrotna ilość zgłoszeń. Sprawą zajął się również Rzecznik Praw Dziecka.

Marta Nawrocka o hejcie na córkę Kasię

Teraz Marta Nawrocka udzieliła wywiadu magazynowi Viva! To pierwsza tak obszerna rozmowa od momentu objęcia funkcji pierwszej damy, gdzie poruszyła zarówno osobiste kwestie jak i zawodowe. Mówiła także o sprawie hejtu na 7-letnią Kasię, który spadł na nią podczas kampanii prezydenckiej ojca.

Mnóstwo osób, których nawet nie znamy, niezależnie od poglądów politycznych stanęło w obronie Kasi. Także Rzecznik Praw Dziecka zareagowała bardzo konkretnie, złożyła wniosek o ściganie w sprawie hejtu, który dotyczył naszej córki. Zostałam już dwukrotnie przesłuchana w tej sprawie i mam nadzieję, że negatywne treści znikną z przestrzeni publicznej. Kasia nie powinna widzieć takich rzeczy o sobie – powiedziała Marta Nawrocka.

Miejmy nadzieję, że sprawa zakończy się pozytywnie.

