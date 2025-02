Jakub i Paulina Rzeźniczakowie świętowali właśnie pierwsze urodziny swojej córki Antosi. Z tej okazji zorganizowali niezwykle wystawne przyjęcie, które łatwo można by było pomylić z weselem. Muzyka na żywo, dekoracje, kwiaty i piętrowy tort, to dopiero początek. Zobaczcie, jak Rzeźniczakowie celebrowali ten dzień.

Huczne 1. urodziny córeczki Rzeźniczaków! Bajkowa impreza w pałacu niczym WESELE (FOTO)

Roczek córki Rzeźniczaków

Jakub Rzeźniczak jakiś czas temu nie cieszył się dobrą sławą w mediach. Piłkarz często kojarzony jest z burzliwym życiem prywatnym i skandalami, które były związane nie tylko z partnerkami, ale także jego własnymi dziećmi. Po wielu związkowych spięciach, Rzeźniczak znalazł w końcu swoją wybrankę i ożenił się z Pauliną Rzeźniczak. Rok temu para doczekała się potomstwa i powitała na świecie córkę Antoninę.

Teraz z okazji 1. urodzin córki, rodzice postanowili wyprawić imprezę z rozmachem, która obiegła cały internet. Nic dziwnego, bo przyjęcie zupełnie odbiegało od tych standardowych. Nad całą organizacją czuwały profesjonale ekipy, które zadbały o każdy szczegół, a samo przyjęcie odbyło się w Pałacu pod Poznaniem.

Na urodzinach pojawiła się bajeczna sceneria, którą wypełniły kokardy, kolorowe kwiaty i staw z łabędziami. Nie zabrakło także oprawy muzycznej, kamerzysty, piętrowego tortu i innych atrakcji. Fani nie przeszli obojętnie obok zamieszczonych kadrów przez Rzeźniczaków, jednak ich zdania są mocno podzielone. Jedni twierdzą, że było bajecznie, dla innych to już przesada.

„Pięknie się na Was patrzy. Cudownie, że mogliście w tak wyjątkowy sposób uczcić urodziny córeczki.”

„Coś wspaniałego !!! Wzruszam się totalnie !!”

„Roczek z rozmachem. Jak wystawne wesele”

„O matko, myślałam, że to kolejne wesele, u Halejcio urodziny córki wyglądały jak urodziny córki, a tu odpustowo, w ogóle nie dziecięco, jakby wpuścili ekipę z roczku nie do tej sali, pomijając kwestie moralne, stanowczo too much!”