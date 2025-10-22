Kariera Sary James nabrała rozpędu w 2021 roku, gdy jako 13-latka wygrała 4. edycję programu „The Voice Kids”. Jeszcze w tym samym roku reprezentowała Polskę w 19. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior, gdzie zajęła imponujące drugie miejsce. Rok później dotarła aż do finału amerykańskiego „Mam Talent”, zyskując międzynarodowe uznanie.

Dziś 17-letnia wokalistka cieszy się rosnącą popularnością – jej utwory podbijają nie tylko serca fanów, ale też listy przebojów w rozgłośniach radiowych. W rozmowie z dziennikarzem Kozaczka zdradziła, jakie ma koncertowe przyzwyczajenia. Jej odpowiedź może zaskoczyć!

Sara James o koncertowych przyzwyczajeniach. Wymagania niczym Beyonce?

Choć koncertowa kariera Sary dopiero nabiera rozpędu, to wokalistka ma już pewne przyzwyczajenia związane z występowaniem na scenie. W rozmowie z naszym portalem ujawniła, że przed każdym koncertem musi się porządnie rozśpiewać.

Dziennikarz Kozaczka postanowił dopytać młodą gwiazdę, czy ma jakieś wymagania niczym Beyonce, czy Justin Bieber. Odpowiedź była jednoznaczna:

Wiesz co, ja jestem raczej bardzo taka, nawet nie, że normalna, bo jakby różne gwiazdy mają jakieś tam różne swoje ulubione rzeczy. Ja mam w swoim riderze tylko sok bananowy i wodę kokosową – mówiła z uśmiechem Sara James.

Przyznała też, że sądzi, iż jest mało wymagającą i raczej spokojną osobą, ujawniając przy tym, że tuż przed koncertem bardzo dużo mówi, aby w pełni przygotować się do występu.

Mam po prostu tak, że im więcej gadam, tym lepiej, bo potrzebuję dużo czasu, żeby rozgrzać wokal.

Jak widać, mimo rosnącej popularności i wielu sukcesów, młoda gwiazda pozostaje skromna i naturalna, a jej wymagania „przedkoncertowe” ograniczają się do ulubionych napojów i możliwości rozgrzania głosu.