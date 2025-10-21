Rzadki występ Sandry Kubickiej. Pojawiła się na „Kobiecie Roku Glamour 2025”

Sandra Kubicka wraca na salony

Sandra Kubicka pojawiła się na tegorocznej gali „Kobieta Roku Glamour 2025”, zachwycając wszystkich swoją stylizacją i naturalnym urokiem. Modelka i przedsiębiorczyni rzadko bywa na tego typu wydarzeniach, jak sama wielokrotnie podkreśla, na co dzień skupia się na prowadzeniu własnego biznesu oraz wychowywaniu synka Leona.