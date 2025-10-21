Rzadki występ Sandry Kubickiej. Pojawiła się na „Kobiecie Roku Glamour 2025”
Sandra Kubicka w zmysłowej czarnej sukni.
Sandra Kubicka pojawiła się na tegorocznej gali „Kobieta Roku Glamour 2025”, zachwycając wszystkich swoją stylizacją i naturalnym urokiem. Modelka i przedsiębiorczyni rzadko bywa na tego typu wydarzeniach, jak sama wielokrotnie podkreśla, na co dzień skupia się na prowadzeniu własnego biznesu oraz wychowywaniu synka Leona.
Na czerwonym dywanie Sandra zaprezentowała się w czarno-brązowej sukni z głębokim rozcięciem, która podkreślała jej figurę i dodawała szyku całej stylizacji. Całość uzupełniła delikatnym makijażem, rozpuszczonymi włosami oraz złotymi sandałkami na obcasie.
To jedno z nielicznych publicznych wystąpień Kubickiej w ostatnich miesiącach. Ostatni raz można ją było zobaczyć w czerwcu na evencie Amazon.pl. Jej obecność na gali Glamour wzbudziła duże zainteresowanie, fani nie kryli zachwytu nad wyglądem i klasą celebrytki.