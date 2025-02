Konflikt między Marianną Schreiber a Agnieszką Kaczorowską nie cichnie! Po tym, jak tancerka pojawiła się w wywiadzie u Magdy Mołek, Schreiber postanowiła skomentować występ podczas swojego ulubionego Q&A na Instagramie. Jej słowa nie pozostawiają wątpliwości – oberwało się zarówno Kaczorowskiej, jak i samej dziennikarce. Co dokładnie nie spodobało się Mariannie?

Kaczorowska otworzyła się na temat rozstania: „Przez wiele lat oszukiwać siebie”

Od początku emisji ,,Królowej przetrwania” wiadomo, że relacje między Marianną Schreiber a Agnieszką Kaczorowską są co najmniej napięte. Marianna od początku zarzucała koleżance z programu wyniosłość i traktowanie innych z góry. Sytuacja zaostrzyła się, gdy Schreiber opublikowała tajemnicze ,,liściki miłosne” z planu, sugerujące, że ,,Bożenka z Klanu” mogła mieć bliską relację z jednym z członków ekipy.

Wczoraj tancerka była gościnią Magdy Mołek w programie ,,W moim stylu”. Rozmowa szybko wywołała burzę w sieci – fani zarzucili dziennikarce, że zaprosiła Kaczorowską jedynie dla zasięgów, a rozmowa była jednostronna i wybielająca jej wizerunek. Wśród krytyków znalazła się też Marianna Schreiber, która otwarcie skomentowała całe wydarzenie na Instagramie.

Agnieszka Kaczorowska ROMANSOWAŁA ze znanym reżyserem! Był od niej starszy prawie o 20 lat!

Słuchajcie, weszłam zajrzeć po tym, jak otrzymałam kilkadziesiąt tego typu zapytań i powiem jedno. Tam już wszystko podsumowali komentujący. I tyle. Po co mój komentarz? Oni już dosadnie dali do zrozumienia. Najwyraźniej obydwie panie stygmatyzują ludzi ze względu na ,,poziomy”. Największe rozczarowanie panią Mołek niestety. Bo reszta to mnie nie interesuje – napisała w odpowiedzi na pytanie czy widziała występ Kaczorowskiej.