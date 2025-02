Marianna Schreiber ponownie uderza w Kaczorowską

Sprawa nabrała jeszcze większego rozgłosu, gdy głos zabrała Eliza Trybała. Publicznie oskarżyła Schreiber o manipulację i „rujnowanie psychiczne matki dwójki dzieci”, zapowiadając podjęcie kroków prawnych w obronie dobrego imienia.

Choć konflikt między celebrytkami nie ustaje, to właśnie Schreiber postanowiła ponownie zaatakować Kaczorowską. Wczoraj we wpisie na InstaStories wyraźnie zaznaczyła, że nie pozwoli się zastraszyć i jasno wyraziła swoje poparcie dla ex partnera tancerki.

Jeżeli myślisz, że uda ci się mnie zastraszyć i zamknąć mi usta, to chyba nie wiesz, jakiego typu człowiekiem jestem. Im większy jest na mnie nacisk i presja, żebym czegoś nie robiła, tym bardziej nie mam oporów, żeby mówić o tym, co jest jeszcze bardziej bolesne. […] Trzymaj się Maciej. Głowa do góry — napisała.

Dzisiaj postanowiła wbić dodatkową szpilę aktorce i odniosła się do dawnej afery dotyczącej „mody na brzydotę”, za którą Kaczorowska otrzymała już dawniej falę hejtu. Nawiązując do tej wypowiedzi stwierdziła, że aktorka „stowrzyła modę na bycie złym”.

Kiedyś ktoś napisał, że jest „moda na brzydotę”, krytykując przy tym ruch body positive – pamiętacie? Ta sama osoba stworzyła modę na bycie złym, zepsutym do szpiku kości człowiekiem. I tworzyła to latami. Ale nawet nie to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że nadal jest wielkie grono ludzi, którzy idą za tą modą i wychwalają jej wyznacznika – napisała na InstaStories Marianna.

Schreiber na koniec dodała także mały przekaz dla aktorki.