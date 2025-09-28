W sobotę, 27 września 2025 roku jedna z najbardziej uwielbianych gwiazd powiedziała ,,tak”.  Selena Gomez wyszła za Benne’go Blanco. Para pobrała się podczas kameralnej, ale eleganckiej ceremonii w Santa Barbara w Kalifornii.

Na Instagramie Seleny pojawiły się zdjęcia podpisane z datą ,,9.27.25” z białymi serduszkami. Fotografie ukazują bajkową atmosferę uroczystości. Pod zdjęciami znalazł się komentarz od świeżo upieczonego męża ,,Moja żona w prawdziwym życiu”.

Suknia marzeń od Ralpha Laurena

Na ten wyjątkowy dzień Selena wybrała suknię ślubną szytą na miarę od Ralpha Laurena. Model z dekoltem typu halter, satynowym wykończeniem i delikatnymi kwiatowymi aplikacjami zachwycił fanów na całym świecie. Szerokie odkryte plecy i miękkie fale we włosach dodały romantycznej elegancji rodem ze złotej ery Hollywood.

Benny natomiast wybrał klasyczny smoking i muszkę, również od Ralpha Laurena.

Sama ceremonia odbyła się w Sea Crest Nursery, w obecności około 170 członków rodziny i przyjaciół pary (z dodatkową ochroną). Na miejscu rozstawiono duże białe namioty, w których można było jeść, tańczyć i świętować przez całą noc – ”Vogue” podzielił się szczegółami z ceremonii.

Choć lista gości była kameralna, nie zabrakło na niej najbliższych przyjaciół i współpracowników. Wśród zaproszonych znalazła się m.in. Taylor Swift, która od lat jest najbliższą przyjaciółką Seleny. Obecni byli również Steve Martin i Martin Short, czyli serialowi partnerzy piosenkarki z „Only Murders in the Building”.

Internauci oszaleli z radości. Na profilu Instagramowym wokalistki pojawiło się dużo pozytywnych komentarzy:

  • „W końcu dostała swoje szczęśliwe zakończenie!”,
  • ,,Nareszcie, ile ja na to czekałam”
  • „Ona naprawdę promienieje” – pisali fani, dzieląc się własnymi emocjami i gratulacjami.

