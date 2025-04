Julia Wieniawa od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Trudno jednoznacznie przypisać ją do jednej roli, ponieważ jest wszechstronnie utalentowana. Śpiewa, gra, tańczy i prowadzi perfekcyjnie swoje social-media.

Nic więc dziwnego, że porównują ją do Seleny Gomez, amerykańskiej gwiazdy, która również zaczynała w dzieciństwie. Julia zyskała sławę dzięki „Rodzice.pl”, a Selena Gomez w „Czarodzieje z Waverly Place”.

Teraz artystka pojawiła się w podcaście Onetu „WojewódzkiKędzierski”. Kuba Wojewódzki zapytał się o porównanie polskiej gwiazdy do amerykańskiej, która tak samo mierzyłaby się hejtem: „Gdyby Selena Gomez urodziła się w Polsce, to z twojej perspektywy, co by ją tutaj spotkało” – zapytał Kuba Wojewódzki.

Na pewno pewnego rodzaju hejt za to, że śpiewa, gra i że jest w ogóle. No i że jest jeszcze ładna, bogata i ma sukcesy. Myślę, że w Polsce nie lubimy ludzi wszechstronnych, a jeszcze jak im się udaje na każdym polu, którego się dotkną? No jak to? – odpowiedziała Julia Wieniawa.

Wojewódzki zauważył, że pewnie ludzie w Polsce wypomnieliby jej brak wykształcenia, a także na przeszkodzie stałoby pochodzenie – włosko-amerykańsko-meksykańskie.

Absolutnie, chociaż w Stanach się tak nie wypomina braku szkoły. Tam jest bardzo wielu aktorów bez studiów, którzy robią ogromną karierę. To w Polsce jakoś się tak utarło, że jak nie masz studiów, to nie możesz się nazywać aktorem. Muzykom tego tak nie wypominają. Tego mi już nie wypominali, że nie mam ukończonej szkoły muzycznej, ale za to od 12. roku życia chodziłam na zajęcia musicalowe, gdzie miałam taniec, wokal, aktorstwo, występowałam na scenach teatralnych i tak dalej – powiedziała Julia Wieniawa.

