Szczuplutka Selena Gomez podbija Nowy Jork! Aż trudno oderwać od niej wzrok (FOTO)
Pojawiła się u Jimmy'ego Fallona: "Nie mogę doczekać się ślubu z Benny'm"
Selena Gomez to prawdziwa ikona oraz jedna z najpopularniejszych piosenkarek i aktorek na całym świecie. Poza tym od jakiegoś czasu spełnia się w roli bizneswomen, prowadząc własną markę kosmetyczną „Rare Beauty”. Gomez wczoraj wieczorem, pojawiła się w programie u Jimmy’ego Fallona, ale zanim to artystka została przyłapana, przechadzając się po ulicach Nowego Jorku.
Piosenkarka miała na sobie szydełkową sukienkę mini z odkrytymi ramionami od Cult Gaia. Kreacja „Kaela” zdobiona była delikatną, trójwymiarową aplikacją kwiatową, którą Gomez zestawiła z jedwabnymi, czerwonymi szpilkami z paskami wokół kostki i diamentowymi kolczykami. Do tego miała mocniejszy make-up, włosy zaczesane do tyłu w ciasny kok, czerwony manicure oraz oczywiście pierścionek zaręczynowy z diamentem.
Następnie Gomez znów została przyłapana przez paparazzi już w drodze do studia Jimmy’ego Fallona. Na tę okazję gwiazda wystroiła się w czarną, długą i satynową kreację, ze wstęgą na szyi. Do tego tym razem dobrała czarne szpilki, a reszta looku pozostała niezmiennie.
Nietrudno zauważyć, że piosenkarka olśniewa i zwraca uwagę nie tylko za sprawą stylizacji, ale również imponującej metamorfozy. Jakiś czas temu Gomez udało się zrzucić trochę kilogramów i wysmuklić swoją sylwetkę. W związku z tym pojawiły się też w sieci liczne spekulacje na temat tego, czy nie jest to zasługa Ozempicu.
Gwiazda ujawniła, że jej wahania wagi i swego czasu większy rozmiar ciała wynikał z konieczności przyjmowania leków na toczeń oraz z walki z chorobą SIBO. Selena przyznała także kiedyś, że negatywne komentarze na temat jej sylwetki mocno wpłynęły na jej emocje, a w rozmowie z magazynem „Allure” stwierdziła: „Zostałam zraniona przez osobę, która powiedziała, że jestem gruba”.
Teraz w programie u Jimmy’ego Fallona gwiazda poruszyła także temat ślubu, który wywołuje ostatnio wiele spekulacji. Na pytanie o ceremonię gwiazda przyznała: „To cudowne. Mam wielkie szczęście. Wszystko idzie dobrze. Jestem taka podekscytowana” oraz wyznała: „Nie mogę doczekać się ślubu z Benny’m”.
Warto wspomnieć, że niedawno portal TMZ ujawnił, że Selena i Benny mają zamiar powiedzieć sobie „tak” pod koniec września, a ich wystawny ślub odbędzie się w okolicach Montecito/Santa Barbara, czyli w Południowej Kalifornii. Miejsce ceremonii pozostaje wciąż tajemnicą, a nawet goście podobno jeszcze nie wiedzą, gdzie się odbędzie.
Marek | 10 września 2025
Grubsza lepiej wyglądała