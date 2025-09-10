Szczuplutka Selena Gomez podbija Nowy Jork! Aż trudno oderwać od niej wzrok (FOTO)

Selena Gomez bryluje w NY i programie u Jimmy'ego Fallona

Nietrudno zauważyć, że piosenkarka olśniewa i zwraca uwagę nie tylko za sprawą stylizacji, ale również imponującej metamorfozy. Jakiś czas temu Gomez udało się zrzucić trochę kilogramów i wysmuklić swoją sylwetkę. W związku z tym pojawiły się też w sieci liczne spekulacje na temat tego, czy nie jest to zasługa Ozempicu.

Gwiazda ujawniła, że jej wahania wagi i swego czasu większy rozmiar ciała wynikał z konieczności przyjmowania leków na toczeń oraz z walki z chorobą SIBO. Selena przyznała także kiedyś, że negatywne komentarze na temat jej sylwetki mocno wpłynęły na jej emocje, a w rozmowie z magazynem „Allure” stwierdziła: „Zostałam zraniona przez osobę, która powiedziała, że jestem gruba”.