Zendaya Coleman to jedna z najpopularniejszych piosenkarek i aktorek w amerykańskim show-biznesie. Teraz w jednym z wywiadów przyrodnia siostra artystki żali się na brak kontaktów z Zendaya, bo ta podobno odcina się od rodziny.

Jak się okazuje, w rodzinie Zendayi Coleman panują dość napięte stosunki. Być może nie każdy wie, ale gwiazda ma przyrodnie rodzeństwo w tym 51-letnią sisotrę Latonję Coleman. Panie mają wspólnego ojca Kazembe Ajamu Coleman, jednak pochodzą od innych mam. Artystka jest córką Claire Stoermer, natomiast jej przyszywana siostra Michelle Mackintosh.

Choć ich więzy pokrewieństwa są bliskie, niestety ich relacje już niekoniecznie. Jak podaje brytyjski serwis „The Sun” przyrodnia siostra aktorki jest zawiedziona tym, że nie mają praktycznie w ogóle ze sobą kontaktu, bo Zendaya nie wykazuje zainteresowania rodziną. Wspomina ona nawet sytuację, w której poczuła się nie jak siostra, a fanka.

Kiedy próbowałam do niej podejść, to po prostu uścisnęła mnie jedną ręką. Poczułam się, jakbym była zwykłą fanką. Zendaya ma kontakt z moją inną siostrą i dziećmi brata, ale moje wnuki nawet jej nie poznały. Kojarzą ją po prostu z Disney Channel (…). Już nawet nie mówię ludziom, że to moja siostra. Wstyd mi za ojca i za to, jak nas wychował. (…) To przez niego nie mam dziś relacji z Zendayą – żali się siostra gwiazdy w rozmowie z „The Sun”.