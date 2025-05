Śmierć papieża Franciszka rozpoczęła jeden z najbardziej intensywnych momentów w historii Kościoła katolickiego. Na kilka dni przed rozpoczęciem konklawe włoskie media donoszą o poważnym naruszeniu reguł – niektórzy kardynałowie mieli być naciskani, by głosować na konkretnego kandydata. W tle pojawiają się nazwiska i oskarżenia o nieczyste zagrywki w samym sercu Watykanu.

Po odejściu papieża Franciszka w Rzymie ruszyła pełną parą machina organizacyjna związana z konklawe. 7 maja 135 kardynałów-elektorów z całego świata zamknie się w Kaplicy Sykstyńskiej, by wybrać nowego zwierzchnika Kościoła. Już teraz wiadomo, że to jedno z najbardziej politycznie naładowanych konklawe od lat – i jak się okazuje, niekoniecznie przebiega zgodnie z duchem Ewangelii.

Jak donosi włoski dziennik „Il Giornale”, niektórzy duchowni – zwłaszcza ci, którzy nie znają języka włoskiego lub po raz pierwszy biorą udział w konklawe – mieli paść ofiarą zakulisowych nacisków. „Pod pozorem kontynuacji dzieła papieża Franciszka” próbowano ich przekonać, by oddali głos na konkretnego kandydata. Jak się okazało, wskazywany duchowny wcale nie podzielał wizji Franciszka – wręcz odwrotnie.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że niektórzy kardynałowie byli tak zbulwersowani tym, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami, że… opuścili Watykan.

To mój pierwszy raz w Kaplicy Sykstyńskiej, ale to, czego byłem świadkiem, to już naprawdę zbyt wiele – wyznał jeden z purpuratów, który zdecydował się na kilkudniowy wyjazd, by „oczyścić się z atmosfery”.