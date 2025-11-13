Krzysztof Skiba to dla wielu legenda polskiej muzyki, choć od lat towarzyszy mu mnóstwo kontrowersji. Teraz przekazał wieści dotyczące jego syna.

Krzysztof Skiba doczekał się dwóch synów

Krzysztof Skiba to od wielu lat jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków w naszym kraju, który od lat chętnie wypowiada się na najróżniejsze tematy, w tym polityczne i społeczne. Od wielu lat jest członkiem zespołu Big Cyc, dla którego napisał wiele tekstów. Zespół słynie z satyrycznych, często poruszających aktualne w Polsce problemy polityczne.

Muzyk przez lata, aż do marca 2023 roku był żonaty z Renatą Skibą, wykładowczynią łaciny i greki na Uniwersytecie Gdańskim. Para doczekała się dwóch synów Tymoteusza (ur. 1987) i Tytusa (ur. 1997), grającego w punkowym zespole Danziger. W sierpniu 2023 roku Skiba wziął ślub z Karoliną Kempińską.

