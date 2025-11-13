Skiba wydał komunikat o swoim synu. Wieści, jakich się nikt nie spodziewał
Krzysztof Skiba to dla wielu legenda polskiej muzyki, choć od lat towarzyszy mu mnóstwo kontrowersji. Teraz przekazał wieści dotyczące jego syna.
Krzysztof Skiba doczekał się dwóch synów
Krzysztof Skiba to od wielu lat jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków w naszym kraju, który od lat chętnie wypowiada się na najróżniejsze tematy, w tym polityczne i społeczne. Od wielu lat jest członkiem zespołu Big Cyc, dla którego napisał wiele tekstów. Zespół słynie z satyrycznych, często poruszających aktualne w Polsce problemy polityczne.
Muzyk przez lata, aż do marca 2023 roku był żonaty z Renatą Skibą, wykładowczynią łaciny i greki na Uniwersytecie Gdańskim. Para doczekała się dwóch synów Tymoteusza (ur. 1987) i Tytusa (ur. 1997), grającego w punkowym zespole Danziger. W sierpniu 2023 roku Skiba wziął ślub z Karoliną Kempińską.
Krzysztof Skiba przekazał ws. syna
W mediach często mówiło się o Tytusie – młodszym synu, członku zespołu Danziger. Głośno było chociażby o jego coming oucie – kilka lat temu wyznał, że jest osobą biseksualną. Tymczasem w cieniu brata i ojca przez wiele lat pozostawał Tymoteusz, choć jego dorobek robi wrażenie.
Tymoteusz Skiba jest doktorem nauk humanistycznych. Studiował filologię polską i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na literaturze międzywojennej i science fiction. Częściowo poszedł więc w ślady ojca – autora wielu publikacji, opowiadań i felietonów. Teraz media obiegły wieści o jego wielkim sukcesie.
Wielki sukces syna Krzysztofa Skiby
Starszy syn Skiby zdobył nagrodę literacką Grand Prix Złota Magdalenka, przyznawaną przez Fundację Gutenberga w Katowicach. Spośród 920 autorów to właśnie jego dzieło – zbiór opowiadań „Chwasty” zdobył największe uznanie.
Zwycięzca w Konkursie Nagrody Literackiej Złota Magdalenka, Tymoteusz Skiba z utworem „Chwasty. Opowiadania ruderalne” jest już do kupienia w formie książkowej na stronie księgarni www.ostrogi.eu Jak to wyraził na Gali Nagrody, odbierając statuetkę: „To chyba najbardziej wyjątkowa w historii literatury rzecz, przyjechać z niczym a wrócić z własną książką” – poinformowało Wydawnictwo Ostrogi
O wygranej poinformował w swoich mediach społecznościowych także sam Skiba – artysta nie krył dumy z osiągnięcia syna.
Pragnę Was poinformować i jednoczesnie się pochwalić, że mój syn Tymoteusz, zdobył Grand Prix literackiej nagrody Złota Magdalenka, konkursu organizowanego przez Fundacje Gutenberga w Katowicach.
Napisał i dodał:
W konkursie wzięło udział aż 920 autorów. Do grona finałowego wybrano 20 książek, a w ścisłym finale znalazło się siedmiu autorów, a z tych siedmiu Grand Prix zdobył zbiór opowiadań mojego syna pt. Chwasty. Książka została właśnie wydana. Pokonać 920 autorów, to jest niesamowity wyczyn. Brawo Tymek!!!
