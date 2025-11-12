W takich luksusach mieszka Dagmara Kaźmierska. Sedes od Versace to dopiero początek
Dagmara Kaźmierska, czyli popularna „Królowa Życia” nie stroni od kontrowersji. Wielu z nas z pewnością zastanawia się, jak wygląda jej dom. Zdjęcia szokują.
Mroczna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej
Dagmara Kaźmierska od wielu lat szokuje i prowokuje swoim zachowaniem. Popularna „królowa życia” od lat nie gryzie się w język, nie stroniąc od mocnych słów. Jej kariera w programie TTV zmieniła jej życie, szybko stając się ikoną tego formatu i otwierając sobie drogę do świata show-biznesu, w tym jej głośnego występu w „Tańcu z Gwiazdami”.
Za Kaźmierską od lat ciągnie się sprawa jej przeszłości. Za młodu była właścicielką agencji towarzyskiej, w której panowały okropne warunki, a wobec pracownic stosowano przemoc zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Słowa kobiet, dla których była szefową zszokowały opinię publiczną, nic więc dziwnego że wprost mówiono o bojkocie gwiazdy.
Okolica domu Dagmary Kaźmierskiej została zniszczona
Kaźmierska mieszka na Dolnym Śląsku – regionie, który rok temu mocno ucierpiał w czasie wielkiej powodzi. Wielu mieszkańców straciło dorobek swojego życia.
Mój brat w Ołdrzychowicach całkowicie zalany, nie wiadomo, co, bo dom przy rzece, a moja mama też dom, sklep przy rzece. Moją mamę by na tamtej powodzi porwało, gdyby nie mój kuzyn, to nie chce mówić, co by było. Dlatego wracam. Módlcie się wszyscy, za wszystkich ludzi, których podtopiło, bo na żywioł nie ma rady, ale ludzie zostali bez niczego. Tak mi szkoda tych ludzi, że masakra. Buziaki – mówiła.
Ona i jej syn Conan apelowali o pomoc potrzebującym i sami pomagali poszkodowanym w żywiole.
Każdy niech da co może. Ja pomagam, ile mogę. Moja rodzina pomaga ile może […] Tak samo wy pomagajcie, ile możecie. Wiecie – sąsiad np. powie, że komuś tam od sąsiada z rodziny znajomych zalało […] Dajcie coś – mówiła wówczas na Instagramie.
Tak wygląda dom Dagmary Kaźmierskiej
Dagmara Kaźmierska nie kryje swojego uwielbienia do życia w luksusie. Jej dwupiętrowy apartament w Kłodzku na Dolnym Śląsku przywodzi na myśl luksusowy pałac. Właścicielka ma w domu ściany z wzorem cegły, tapicerowane meble ze złotymi zdobieniami, a szafki i półki zdobią liczne drobiazgi i ważne dla jej rodziny pamiątki.
Celebrytka jest niezwykle dumna z siebie i swojego majątku, nic więc dziwnego że często pokazuje kulisy swojego życia, w tym wnętrze jej domu. Oto jak wygląda dom Dagmary Kaźmierskiej.
