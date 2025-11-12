W takich luksusach mieszka Dagmara Kaźmierska. Sedes od Versace to dopiero początek

Dagmara Kaźmierska, czyli popularna „Królowa Życia” nie stroni od kontrowersji. Wielu z nas z pewnością zastanawia się, jak wygląda jej dom. Zdjęcia szokują.

Mroczna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska od wielu lat szokuje i prowokuje swoim zachowaniem. Popularna „królowa życia” od lat nie gryzie się w język, nie stroniąc od mocnych słów. Jej kariera w programie TTV zmieniła jej życie, szybko stając się ikoną tego formatu i otwierając sobie drogę do świata show-biznesu, w tym jej głośnego występu w „Tańcu z Gwiazdami”.

Za Kaźmierską od lat ciągnie się sprawa jej przeszłości. Za młodu była właścicielką agencji towarzyskiej, w której panowały okropne warunki, a wobec pracownic stosowano przemoc zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Słowa kobiet, dla których była szefową zszokowały opinię publiczną, nic więc dziwnego że wprost mówiono o bojkocie gwiazdy.

